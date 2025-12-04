El PP de Grado reclama más Policía Local para implantar un turno de noche y que se aumente el número de cámaras de seguridad

La portavoz municipal del PP de Grado, Patricia Álvarez, mostró su preocupación por el hecho de que el presupuesto municipal para 2026 no contemple dotaciones destinadas a seguridad ciudadana.

"Es preocupante que a pesar de que llevamos insistiendo en la necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Local para poder implantar un turno de noche, mejorar la iluminación de ciertas zonas e instalar más cámaras de seguridad, el gobierno de IU continúa con una actitud pasiva e indiferente y prueba de ello, es que en el presupuesto no se destina un solo euro para seguridad ciudadana", señaló Álvarez.

Grado aprobó este jueves el presupuesto para 2026, un documento del gobierno municipal de Izquierda Unida (IU), que tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Las cuentas ascienden a 10, 8 millones de euros y entre las dotaciones más importantes se encuentran las que se destinan a la adecuación del edificio de Servicios Sociales, las traídas de agua, las actuaciones en carreteras o las cuantías destinadas al Plan de Infancia o al área de Cultuura debido a la entrada en funcionamiento del nuevo Centro Cultural.

Gestión e impuestos

El Grupo municipal del PP votó en contra de las cuentas porque “IU continúa con su afán recaudatorio cargando de impuestos a los moscones y, sin embargo, no tiene en cuenta las verdaderas necesidades del concejo”, indicó la portavoz popular tras el pleno. A su juicio, "el equipo de gobierno de IU se felicita por presentar un presupuesto de 10,8 millones de euros, un 4 por ciento más que el año pasado, debido a un incremento de la recaudación local, pero ese aumento es a costa de seguir asfixiando a los ciudadanos con impuestos, teniendo en cuenta que en Grado el IBI y la viñeta son mucho más elevados que en concejos similares".

Álvarez criticó que "IU también tenga previsto recaudar en plusvalías un 48 por ciento más que el año pasado" y defendió la propuesta del PP de Grado de “establecer una bonificación del 95 por ciento en herencias y donaciones familiares, para así proteger el patrimonio de los moscones y la continuidad de los negocios locales”.

Inversión "insuficiente"

En lo que respecta al capítulo de inversiones, los populares "están de acuerdo con las previstas para arreglo de carreteras y caminos, traídas de agua y demás actuaciones, especialmente en la zona rural son muy necesarias". No obstante, las ven "insuficientes, pues solo se destina un 8 por ciento a inversión en el presupuesto más elevado que ha habido hasta ahora en Grado".

"Frente al argumento de IU de que bajar los impuestos es incompatible con aumentar la inversión, el Partido Popular afirma que eso es posible con una gestión mas responsable y eficaz de los recursos públicos", concluyó la portavoz del PP.