El PP de Grado reclama más Policía Local para implantar un turno de noche y que se aumente el número de cámaras de seguridad
La portavoz municipal, Patricia Álvarez, censura "el afán recaudatorio del gobierno de IU" en el presupuesto municipal para 2026, que se aprobó este jueves
La portavoz municipal del PP de Grado, Patricia Álvarez, mostró su preocupación por el hecho de que el presupuesto municipal para 2026 no contemple dotaciones destinadas a seguridad ciudadana.
"Es preocupante que a pesar de que llevamos insistiendo en la necesidad de ampliar la plantilla de la Policía Local para poder implantar un turno de noche, mejorar la iluminación de ciertas zonas e instalar más cámaras de seguridad, el gobierno de IU continúa con una actitud pasiva e indiferente y prueba de ello, es que en el presupuesto no se destina un solo euro para seguridad ciudadana", señaló Álvarez.
Grado aprobó este jueves el presupuesto para 2026, un documento del gobierno municipal de Izquierda Unida (IU), que tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Las cuentas ascienden a 10, 8 millones de euros y entre las dotaciones más importantes se encuentran las que se destinan a la adecuación del edificio de Servicios Sociales, las traídas de agua, las actuaciones en carreteras o las cuantías destinadas al Plan de Infancia o al área de Cultuura debido a la entrada en funcionamiento del nuevo Centro Cultural.
Gestión e impuestos
El Grupo municipal del PP votó en contra de las cuentas porque “IU continúa con su afán recaudatorio cargando de impuestos a los moscones y, sin embargo, no tiene en cuenta las verdaderas necesidades del concejo”, indicó la portavoz popular tras el pleno. A su juicio, "el equipo de gobierno de IU se felicita por presentar un presupuesto de 10,8 millones de euros, un 4 por ciento más que el año pasado, debido a un incremento de la recaudación local, pero ese aumento es a costa de seguir asfixiando a los ciudadanos con impuestos, teniendo en cuenta que en Grado el IBI y la viñeta son mucho más elevados que en concejos similares".
Álvarez criticó que "IU también tenga previsto recaudar en plusvalías un 48 por ciento más que el año pasado" y defendió la propuesta del PP de Grado de “establecer una bonificación del 95 por ciento en herencias y donaciones familiares, para así proteger el patrimonio de los moscones y la continuidad de los negocios locales”.
Inversión "insuficiente"
En lo que respecta al capítulo de inversiones, los populares "están de acuerdo con las previstas para arreglo de carreteras y caminos, traídas de agua y demás actuaciones, especialmente en la zona rural son muy necesarias". No obstante, las ven "insuficientes, pues solo se destina un 8 por ciento a inversión en el presupuesto más elevado que ha habido hasta ahora en Grado".
"Frente al argumento de IU de que bajar los impuestos es incompatible con aumentar la inversión, el Partido Popular afirma que eso es posible con una gestión mas responsable y eficaz de los recursos públicos", concluyó la portavoz del PP.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo