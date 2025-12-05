Grado suspende de empleo y sueldo a una trabajadora de la escuela infantil por un "trato inadecuado hacia uno de los menores"

El Ayuntamiento de Grado ha suspendido de empleo y sueldo a una trabajadora de la escuela infantil para niños hasta tres años por "trato inadecuado" hacia uno de los menores. Los responsables municipales han destacado que las familias, a las que se ha informado de lo sucedido, pueden estar tranquilas, puesto que la situación está controlada y atribuyen el caso a un hecho "puntual". Al parecer, se habría tratado de un episodio de "gritos" dirigidos a uno de los alumnos de la escuela.

El gobierno municipal ha hecho público un comunicado para informar de la situación, que se reproduce íntegro a continuación. Es el que sigue:

"El Ayuntamiento informa a todas las familias y vecinos que, tras tener conocimiento de una situación excepcional ocurrida en la Escuela Infantil Municipal, relacionada con un trato inadecuado hacia uno de los menores, se han adoptado de manera inmediata las medidas oportunas conforme a la normativa vigente.

Se ha detectado un comportamiento inapropiado por parte de una trabajadora del centro hacia un alumno. Queremos subrayar que se trata de un hecho aislado y excepcional, que no refleja en absoluto el compromiso y la profesionalidad del equipo educativo.

Nada más conocerse la situación, se activaron los protocolos internos establecidos para garantizar la protección del menor y la tranquilidad de las familias. Entre las medidas aplicadas se encuentra la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de empleo y sueldo de la trabajadora implicada, mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

La seguridad, el bienestar y el respeto hacia los niños y niñas son nuestra prioridad absoluta. Por ello, además de las medidas disciplinarias, seguiremos trabajando en reforzar las acciones preventivas y formativas dirigidas al personal del centro, con el objetivo de seguir garantizando un entorno educativo seguro, afectivo y de confianza.

Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad: la situación está completamente controlada y no afecta al funcionamiento normal del centro ni a la atención que reciben los menores. El equipo educativo continúa trabajando con la misma dedicación y profesionalidad que siempre.

Para cualquier duda o aclaración, el Ayuntamiento pone a disposición de las familias los canales habituales de comunicación".