Navidad de selfi en Grado: la villa enciende el alumbrado y el Papá Noel gigante con el que todo el mundo se fotografía
La capital moscona inaugura la decoración festiva, con varios puntos para tomarse imágenes de recuerdo
Tarde de familias y de grupos de amigos de paseo por el centro de la villa moscona para ver el alumbrado de Navidad que se ha encendido este viernes, a las seis en punto de la tarde. Además del árbol luminoso gigante de la plaza General Ponte, la gran atracción de este año es el Papá Noel esquiador rodeado de una estructura luminosa en el parque de Arriba, que hoy ya ha estado lleno de vecinos con niños, de jóvenes y no tanto, desde el primer momento en que se ha encendido.
Mucha aceptación
Es un punto para hacerse selfies de recuerdo de estas fiestas y, a juzgar por la aceptación que ya ha tenido, será uno de los más visitados para fotografiarse estas navidades.
"Qué guapo está este año", destacaba una pareja de paseo por el centro urbano para ver las luces de Navidad. "Muy fino, precioso", se oía decir a un grupo de mujeres al pasar por la zona de La Blanca, donde hay otro de los "photocall" navideños que ha colocado el Ayuntamiento.
Las cadenas y cortinas de luz, arcos o figuras 3D se ven en distintos puntos del centro urbano, que cuenta con un gran número de edificiones antiguas que son seña de identidad de la capital moscona. Se conserva en el trayecto de Cimadevilla al parque de Abajo parte de la arquitectura tradicional característca de la villa y algunas casas indianas que confieren aún más encanto al recorrido, embellecido ahora con la iluminación navideña que crea algunas estampas de cuento y logra el ambiente entrañable propio de estas fiestas.
