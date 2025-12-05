Un Papá Noel esquiador dentro de una estructura luminosa, estrella de la Navidad en Grado junto al árbol gigante de la plaza
La villa cuenta este año con novedades decorativas y varias piezas singulares
El alumbrado navideño de Grado de este año cuenta con varias novedades y una de las más vistosas está instalada ya en el parque de Arriba. Se trata de la figura de un gran Papá Noel esquiador dentro de una estructura luminosa, un conjunto que conforma una pieza para interactuar, en la que se puede entrar y diseñada para que vecinos y visitantes puedan hacerse fotos de recuerdo de estas fiestas.
Puntos para tomarse fotografías
También para tomarse fotos se ha instalado ya un "photocall" en la plaza de la zona de La Blanca, bajo la pérgola de este nuevo espacio público de la villa. Se trata de una pieza que permite a quienes vayan a fotografiarse hacerlo poniendo su cara como parte de las dos figuras que la componen.
A estas novedades se suma, entre otras, el gran árbol gigante luminoso que está ya instalado en la plaza General Ponte. Como en otras ediciones hay arcos luminosos de felicitación en los accesos a la villa por carretera, figuras, piezas 3D, cortinas de luz y adornos decorativos en distintas zonas de la capital moscona.
Está previsto que el alumbrado se encienda en la tarde de este viernes, 5 de diciembre.
