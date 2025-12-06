La Escuela de aprendices de la fábrica de Trubia, un modelo de éxito del que se hablará en Grado: esta es la fecha del acto que reúne a expertos y exalumnos en la villa moscona

La Escuela de Aprendices de la Fábrica Nacional de Trubia fue un modelo de formación para el empleo que marcó una época y tuvo un gran éxito. De ella salieron excelentes profesionales cuyo destino era la misma fábrica que los había cualificado y en la que desarrollaron su vida laboral la mayoría de ellos. De todo ello se hablará en la segunda Jornada de Cultura Empresarial que organiza la Asociación Amigos de Grado y que tendrá lugar el sábado 13 de diciembre en el Centro Cultural, a partir de las 11.00 horas.

Esta segunda edición está dedicada al “CLXXV Aniversario de la Fundación de la Escuela de Aprendices de la Fábrica Nacional de Trubia en Grado”, primer concejo al que perteneció la Escuela, señala el programa de la actividad, en referencia a que Trubia fue parte del municipio moscón antes de segregarse de él e integrarse en el de Oviedo. Pese a ello, los vínculos de la localidad con Grado han seguido existiendo, en gran medida por la actividad de la fábrica de armas, donde se emplearon muchos moscones.

Saludos y ponencias

La Jornada de Cultura Empresarial cuenta con un amplio y cuidado programa que el sábado 13 se inicia con el acto de apertura, a las 11.00 horas a cargo de Manuel Fernández Martínez, presidente de la Asociación Amigos de Grado. Posteriormente tendrá lugar la presentación de la cita por parte del cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, una bienvenida del alcalde, José Luis Trabanco, y una salutación del Coronel Delegado de Defensa en el Principado Jesús Moreno del Valle.

Las ponencias se inician a las 11.30, con una duración de unos 45 minutos cada una. La primera la ofrecerá José Antonio Díaz Monjil, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Apendices de la Escuela de Trubia, y que lleva por título "Cómo era un día en la 'Escuela' en la década de los 60".

Seguirán la de José Antonio López Díaz sobre la “Escuela de Aprendices de Trubia” (1850), nacida en el concejo de Grado, viva aún en su gente”, y la referida a los “Fundamentos filosóficos de la transmisión del conocimiento técnico: del taller artesanal a la industria 5.0”, a cargo de Francisco García-Blanch de Benito.

Cerrará los actos de la mañana la que impartirá Ángel Balea, director general de Formación Profesional del Principado, sobre "La FP hoy en el Principado de Asturias”.

Mesas redondas para un documento de conclusiones

Tras la pausa para la comida se desarrollarán, a partir de las 15.30 horas, las mesas redondas. En la primera se conversará sobre "Qué supuso la Escuela para Trubia, concejos limítrofes, Asturias y España. Lecciones aprendidas". Estará moderada por Fernando Flórez e intervienen en ella José Antonio Álvarez, Secundino Arias García, José Antonio López Díaz, Francisco Javier García Alonso, Valentín Álvarez Álvarez yJosé Luis Tamargo López.

La segunda de las mesas, moderada por José Antonio Díaz Monjil, abordará "Qué tipo de 'Escuela' se necesitaría ahora en la comarca de Trubia. Necesidades reales". Intervendrán en ella Francisco García-Blanch de Benito, Raúl Marcos, Carlos León Gasalla, Ángel Menéndez Rodríguez y los directores del IES Río Trubia, José Antonio Sieres Vega, y del IES Ramón Areces, Antón Lombardero Ozores.

Apoyo de varias instituciones y entidades

Desde las 17.05 a las 17.30 habrá una puesta en común de las conclusiones de ambas mesas para la elaboración de un documento de conclusiones.

Por otro lado, habrá una entrega de diplomas y una foto de familia como momento final de los actos.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Grado, General Dynamics European Land Systems – SBS, Química de Nalón, "Oviedo, Capital Española de la Gastronomía", el Principado y el Ministerio de Defensa.