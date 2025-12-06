Nuevo entrenador en el Pilier Rugby Club de Grado, que ficha a Alejandro Fortea Molina

Cambios en el Pilier Rugby Club, cuyo primer equipo pasará a estar dirigido por Alejandro Fortea Molina, que sustituye en el senior como entrenador a Daniel Rojas, que seguirá vinculado a la entidad con otras funciones. El club moscón ha hecho pública esta decisión a través de un comunicado en sus redes, en el que da cuenta además de la amplia y fructífera trayectoria de quien se pone al frente a partir de ahora.

El nuevo entrenador, en una imagen de archivo. / N. O.

El club de Grado agradece la labor del entrenador saliente y del que llega, salmantino nacido en 1977, destaca su "amplia formación académica" (es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, entre otras cosas, maestro de Educación Física) y su impecable andadura en el ámbito deportivo.

Trayectoria deportiva

Ha sido, entre otras cosas, vicepresidente y director técnico de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, entrenador del Real Oviedo Rugby, del Belenos R.C. de Avilés, coordinador técnico y seleccionador de rugby 7 de la FRPA para las categorías sénior masculina y femenina o director técnico del Cowper R.C. de Oviedo, además de entrenador de este equipo.

También lo ha sido de rugby 7 de la Universidad de A Coruña o de las categorías senior, juvenil y cadete de la Selección Gallega de Rugby (2005-07). Asimismo ha sido jugador en División de Honor B, con el Real Oviedo Rugby, con el mismo club en la categoría regional y con en Belenos R.C. de Avilés en División de Honor B y 1ª Nacional.