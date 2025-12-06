Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo entrenador en el Pilier Rugby Club de Grado, que ficha a Alejandro Fortea Molina

Un partido en el campo de Grado, en una imagen de archivo.

Un partido en el campo de Grado, en una imagen de archivo. / S. A.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Cambios en el Pilier Rugby Club, cuyo primer equipo pasará a estar dirigido por Alejandro Fortea Molina, que sustituye en el senior como entrenador a Daniel Rojas, que seguirá vinculado a la entidad con otras funciones. El club moscón ha hecho pública esta decisión a través de un comunicado en sus redes, en el que da cuenta además de la amplia y fructífera trayectoria de quien se pone al frente a partir de ahora.

El nuevo entrenador, en una imagen de archivo.

El nuevo entrenador, en una imagen de archivo. / N. O.

El club de Grado agradece la labor del entrenador saliente y del que llega, salmantino nacido en 1977, destaca su "amplia formación académica" (es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, entre otras cosas, maestro de Educación Física) y su impecable andadura en el ámbito deportivo.

Trayectoria deportiva

Ha sido, entre otras cosas, vicepresidente y director técnico de la Federación de Rugby del Principado de Asturias, entrenador del Real Oviedo Rugby, del Belenos R.C. de Avilés, coordinador técnico y seleccionador de rugby 7 de la FRPA para las categorías sénior masculina y femenina o director técnico del Cowper R.C. de Oviedo, además de entrenador de este equipo.

También lo ha sido de rugby 7 de la Universidad de A Coruña o de las categorías senior, juvenil y cadete de la Selección Gallega de Rugby (2005-07). Asimismo ha sido jugador en División de Honor B, con el Real Oviedo Rugby, con el mismo club en la categoría regional y con en Belenos R.C. de Avilés en División de Honor B y 1ª Nacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  2. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  3. Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
  4. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
  5. Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli
  6. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  7. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  8. Grado suspende de empleo y sueldo a una trabajadora de la escuela infantil por un 'trato inadecuado hacia uno de los menores

¿El momento en que hago la cama influye algo en su limpieza? Es mejor hacerla al levantarse

¿El momento en que hago la cama influye algo en su limpieza? Es mejor hacerla al levantarse

La XI Carrera de los Callos de Noreña, en imágenes

La XI Carrera de los Callos de Noreña, en imágenes

Benjamín Noval gana con autoridad en la prueba junior del ciclocross de Játiva, con mucho protagonismo asturiano

Benjamín Noval gana con autoridad en la prueba junior del ciclocross de Játiva, con mucho protagonismo asturiano

Actos del Día de la Constitución

Actos del Día de la Constitución

El mejor cachopo del mundo no se come en Asturias, sino en un mercadillo navideño de ensueño

El mejor cachopo del mundo no se come en Asturias, sino en un mercadillo navideño de ensueño

Nuevo entrenador en el Pilier Rugby Club de Grado, que ficha a Alejandro Fortea Molina

Nuevo entrenador en el Pilier Rugby Club de Grado, que ficha a Alejandro Fortea Molina

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

Sigue en directo la clasificación del GP de Abu Dhabi

Sigue en directo la clasificación del GP de Abu Dhabi
Tracking Pixel Contents