Una kinora de 1902 y un visor estereoscópico de moneda, piezas de museo que se incorporan en Grado a la colección de Corsino Fernández

Una kinora de 1902 (dispositivo primitivo de cine) con la que se ven imágenes en movimiento al accionar una manivela. Y un visor estereoscópico de los años 70, de los que existían en parques de atracciones o lugares con vistas, para meter una moneda y ver escenas o diapositivas en 3D. Son dos de las nuevas piezas que se incorporan a la Colección Historia de la Fotografía, ubicada en la segunda planta del museo que acoge el palacio Fontela de Grado.

El visor que se incorpora a la colección. / A. G.

Quienes acudan hoy a la visita grauita y sin necesidad de reserva previa que comienza a las 12.00 horas serán los primeros en poder disfrutar de estas incorporaciones a la gran exposición de Corsino Fernández, que él mismo explica el primer domingo de cada mes.

Uso con vigilancia

Estas dos nuevas piezas se añaden a la colección, que puede verse también de manera libre en el horario de apertura del museo, si bien en el caso del visor estereoscópico de los años 70 "solo estará disponible durante las visitas guiadas, para que se pueda utilizar con vigilancia".

Paula Tamargo

El palacio Fontela es sede del museo Villa ya Mercáu y en su segunda planta alberga esta colección de cámaras y visores y también una dedicada a los acordeones. Este mes de diciembre, el equipamiento y la Oficina de Turismo, que se encuentra en la planta de acceso, abrirán todos los domingos y también durante este puente festivo.

Horarios de apertura

El horario de apertura para este mes es los miércoles de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas, jueves y viernes de 10.00 a 15.00 horas, el sábado de 10.00 a 17.30 horas y el domingo de 10.00 a 16.00 horas.

Lunes y martes son los días en los que permanecen cerrados el museo y la oficina, y este diciembre no estará abierto varios días, entre ellos los festivos de Nochebuena y Navidad. En concreto, no abrirá el12, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y y 31 de diciembre.

A lo largo del mes, Grado ofrece además una amplia programación de visitas guiadas gratuitas a su casco histórico y para conocer la arquitectura indiana (enlace a las fechas y horas de las visitas de diciembre).