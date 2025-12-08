Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lleno en la noche de la "Tercera Flor" de Grado, con una multitud que disfrutó de la música y el buen ambiente en El Frontón

El colectivo "Grao é basta" organiza esta cita desde hace ya once años

La "Tercera Flor" de Grado, en imágenes

La "Tercera Flor" de Grado, en imágenes / G. E. B.

Paula Tamargo

Grado

Lleno en El Frontón para celebrar la llamada "Tercera Flor" de Grado, cita que el colectivo "Grao é basta" comenzó a organizar hace ya once años y que es desde entonces un éxito de público, algo que volvió a constatarse este domingo de puente festivo con la multitud que acudió para disfrutar del evento.

La música es la que reúne a vecinos y visitantes en esta pista del parque de Arriba de Grado y este año se subieron al escenario DJ Jairo Ortal, el Dúo Impacto y el Grupo Ideas.

La cita comenzó en la tarde-noche de este domingo y se prolongó hasta la madrugada con buen ambiente y muchos grupos de amigos que acuden puntuales a este evento que complementa la programación festiva de diciembre en Grado.

