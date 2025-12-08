Lleno en la noche de la "Tercera Flor" de Grado, con una multitud que disfrutó de la música y el buen ambiente en El Frontón
El colectivo "Grao é basta" organiza esta cita desde hace ya once años
Lleno en El Frontón para celebrar la llamada "Tercera Flor" de Grado, cita que el colectivo "Grao é basta" comenzó a organizar hace ya once años y que es desde entonces un éxito de público, algo que volvió a constatarse este domingo de puente festivo con la multitud que acudió para disfrutar del evento.
La música es la que reúne a vecinos y visitantes en esta pista del parque de Arriba de Grado y este año se subieron al escenario DJ Jairo Ortal, el Dúo Impacto y el Grupo Ideas.
La cita comenzó en la tarde-noche de este domingo y se prolongó hasta la madrugada con buen ambiente y muchos grupos de amigos que acuden puntuales a este evento que complementa la programación festiva de diciembre en Grado.
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- Así son los dos 'modernos' supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
- El restaurante ubicado en una casona típica asturiana, frente a un río y en un valle, que esconde el pote entre los top 3 mejores de Asturias
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- Emotiva despedida al joven motero fallecido en un accidente de tráfico en Gijón: 'Muchos le querían
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir
- La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un 'Solete' Repsol y que es el paraíso de los desayunos
IRPH: el Supremo no te cierra la puerta, pero la batalla se libra caso por caso
Contenido patrocinado por Cueva y Roza Abogados