A pie, en bici, con marcha nórdica y hasta en piragua: estas son todas las carreras de San Silvestre previstas para cerrar el año en Grado

A pie, en bicicleta, realizando marcha nórdica y hasta en piragua. Las carreras de San Silvestre en Grado son de diverso tipo, la mayoría se celebran el 30 de diciembre, pero también hay una el 27, la prevista para quienes se animen a participar en una prueba piragüista.

Las inscripciones para todos los casos excepto para el recorrido en piragua pueden realizarse en www.empa-t.com o a través del código QR del cartel que se adjunta al final de estas líneas. El plazo para apuntarse está abierto hasta el domingo 28 a las 20.00 horas.

Cronometraje mediante chip

Las carreras a pie son el martes día 30 y salen escalonadamente, por categorías, a partir de las 12.00 horas del parque de Abajo. En las categorías cadete y superiores habrá cronometraje mediante chip.

La marcha en bicicleta infantil también es el día 30, y sale a las 11.45 horas del parque de Abajo para realizar un recorrido de aproximadamente un kilómetro. Esta cita es para edades de 3 a 14 años.

Quienes se animen a participar en la prueba en piragua pueden hacerlo el sábado 27 de diciembre. Hay dos recorridos: el largo, con salida a las 11.00 desde la piraguera de Grado hasta la de Pravia (22 kilómetros), y el corto, con salida a las 12.45 desde el puente de San Román hasta Pravia (8 kilómetros).

En este caso las inscripciones deben realizarse en la aplicación de la Federación Asturiana de Piragüismo. Los no federados pueden contactar con el teléfono 622115984. La cita está organizada por el Club Piragüismo Moscón y los Cuervos de Pravia. Habrá un pincheo y brindis al final de la prueba.

Recogida de dorsales

En lo que respecta a la marcha nórdica, sale el 30 de diciembre del parque de Abajo a partir de las 12.35 horas.

Los dorsales y los chips se recogerán en la piscina climatizada de Grado el día 29 de diciembre a partir de las 12.00 horas Si no se es de Grado podrán recogerse hasta 1 hora antes del comienzo de la prueba en la zona de salida. Los dorsales estarán personalizados.

Chocolate caliente y obsequio

Este año el donativo mínimo es de 5 euros que se destinará a Grao Animals, protectora moscona de animales. Se hará mediante tarjeta bancaria durante el proceso de inscripción.

Los participantes de categorías inferiores (minibenjamín, benjamín, alevín e infantil) recibirán un obsequio y el resto un chocolate caliente a la llegada.