"El chigre menguante", la vida y el sentir de los asturianos, comedia para público adulto que se verá este viernes en Grado

"¿Qué une a unos tipos que deambulan a miles y miles de kilómetros entre sí? ¿Qué oscura y profunda conexión? ¿Qué lazo indisoluble y sentimental les mantiene atados de por vida, con un sentido de pertenencia, con un vínculo irremediable que no se romperá jamás? Que son asturianos”.

Con este planteamiento arranca "El chigre menguante", obra que se verá este viernes, 12 de diciembre, en el Centro Culltural de Grado, a las 19.30 horas. Se trata de una comedia para público adulto, las entradas son gratuitas y pueden recogerse en la biblioteca municipal.

Vivir y empatizar

La propuesta se desarrolla "a partir de cinco intérpretes que nos ayudan a vivir y empatizar con la vida y el sentir asturiano" y que desde "la democracia hasta la actualidad reflexiona con la forma de ser de la asturiana y el asturiano, de las familias, del foriatu, del gallu, del babayu, del grandón, del repunante…".

La representación la pone en escena Saltantes Teatro, que refleja, "desde la elegancia de los personajes planteados por Maxi Rodríguez, los tiempos de gloria y de crisis de Asturias durante las últimas décadas, pero siempre desde la opinión de ese humilde local al que llamamos chigre".

"El sentir propio de Asturias se vive desde el chigre, el lugar común para todos sus habitantes, y así lo reflejamos convirtiendo cualquier teatro de Asturias, de España y del mundo en un 'chigre menguante”, destaca la promoción de la obra.