Abre en la antigua pescadería el belén de las Mujeres por Grado: así se ve la gigantesca obra, que se puede visitar todos los días

El edificio de la antigua pescadería de Grado alberga el belén del colectivo Mujeres por Grado, una composición que ocupa gran parte del interior del recinto, con mil detalles y figuras que recrean distintos escenarios y entre los que no faltan piezas en miniatura que reproducen lugares emblemáticos de la villa. Puede visitarse ya, de lunes a sábado en horario de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 12.00 a 14.00 horas.

Un año más, el belén es solidario y en esta ocasión los donativos que se recauden se destinarán a apoyar a la Asociación Síndrome de ReNu y el caso de Inma, la primera niña diagnosticada en Asturias de esta enfermedad ultrarara que provoca pluridiscapacidad.

Una tradición en la villa

El belén es ya una tradición en Grado desde que a finales de los años 90 el colectivo comenzara a instalarlo de la mano, entre otras, de una de las fundadoras de la asociación, Sagrario Heres, ya fallecida. Primero se colocó en el local de la confitería Tejeiro, después en los bajos de la Casa de Cultura y en los últimos años ya pasó a exponerse donde está ahora, en el edificio de la antigua pescadería, recuerda Chelo Bernardo, del colectivo.

El belén de Mujeres por Grado, en imágenes / P. T.

La propuesta es digna de ver y se trata de una composición con figuras e ingenios en movimiento, referencias a escenas cotidianas de la villa, como el mercado, o pueden verse también el edificio del Ayuntamiento y el anexo a la Casa Consistorial, entre otros. Llama también la atención la reproducción de la Fuente de Arriba o la del crucero de la zona de La Cruz.

Escenas de día y noche

El visitante descubrirá guiños a la naturaleza y fauna salvaje asturianas, molinos en movimiento, ríos que corren y crean ambiente con el sonido de su discurrir y escenas de día y noche para las que se juega con la iluminación programada con la que cuenta el belén.

Como siempre, Mujeres por Grado no falla en estas navidades con propósito solidario, al igual que en otros eventos a lo largo del año que protagoniza o a los que acude para ayudar.

El belén estará disponible hasta el 5 de enero.