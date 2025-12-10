"¿Quién es Lady Gaga?": la original propuesta teatral que llega a Grado la próxima semana

"¿Quién es Lady Gaga? ¿Dónde termina Stefani y comienza Gaga?". Con estas dos preguntas se lanza la invitación a acudir a la cita con el teatro en Grado, el martes16 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Capilla de los Dolores. Allí, los alumnos adultos de Producciones Viesqueswood representarán "una historia sobre una mujer que, mientras persigue la fama, se está buscando a sí misma".

La obra se inspira en Lady Gaga, la genial y siempre atractiva artista norteamericana. "La vida de Gaga es sinónimo de lucha por aceptarse a uno mismo. Su música y sus vivencias han sido el caldo de cultivo de una propuesta en la que veremos todo un abanico de personajes. Lady Gaga es una de las artistas más icónicas de nuestro tiempo: su arte y su estética no dejan indiferente a nadie, y tampoco lo hará esta propuesta", dice la sinopsis sobre la obra, que forma parte de las actividades que durante tres días desarrollarán los alumnos de Producciones Viesqueswood en la capital moscona.

Además de esta obra sobre "La vida de Lady Gaga", el día anterior, 15 de diciembre, se representará a la misma hora y en el mismo lugar, la obra "Historias televisadas". "En esta ocasión se ponen sobre las tablas dos historias basadas en famosos programas televisivos. Una propuesta cómica sobre una emisión navideña del famoso concurso 'Un, dos, tres', en la que los concursantes serán el mismísimo Papá Noel y el rey Gaspar, y una propuesta dramática en la que 'El Diario de Patricia' se vuelve en el escenario de un triste caso de frivolidad televisiva cuando se trata el caso de una desesperada madre que busca a su hija".

Una historia de terror

La tercera de las propuestas, también a las 19.30 horas en la Capilla de los Dolores, pero el día 17, es "La historia de los duendes que secuestraron a Ruth Grub", que se basa en el clásico cuento de Charles Dickens, a partir del que los alumnos de Producciones Viesqueswood desarrollan una pieza de terror teatral.

"Jugando con el concepto del horror, nos presentan a Ruth Grub, una siniestra enterradora que será arrastrada a las profundidades del infierno por unos seres que representan la personificación del mal", señala en este caso la sinopsis.

Todas las representaciones son para público adulto, con entrada libre hasta completar aforo.