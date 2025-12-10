Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos horarios en el punto limpio de Grado, que estarán vigentes a partir de enero de 2026

El espacio estará cerrado los días de Nochebuena y Nochevieja

Detalle del punto limpio de Grado, en una imagen de archivo.

Detalle del punto limpio de Grado, en una imagen de archivo. / Cogersa

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Nuevos horarios en el punto limpio de Grado, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Desde esta fecha, el espacio estará abierto de martes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Lo sábados funcionará de 9.00 a 14.30 horas.

Por otro lado, el punto limpio cierra los festivos navideños de diciembre, esto es, el día de Nochebuena y el de Nochevieja, informa la concejalía responsable de este área, a cargo del edil José María González Beovidez.

