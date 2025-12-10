Nuevos horarios en el punto limpio de Grado, que estarán vigentes a partir de enero de 2026
El espacio estará cerrado los días de Nochebuena y Nochevieja
Nuevos horarios en el punto limpio de Grado, que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Desde esta fecha, el espacio estará abierto de martes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Lo sábados funcionará de 9.00 a 14.30 horas.
Por otro lado, el punto limpio cierra los festivos navideños de diciembre, esto es, el día de Nochebuena y el de Nochevieja, informa la concejalía responsable de este área, a cargo del edil José María González Beovidez.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio