"Ven a Grado por Navidad", programa festivo en la villa con talleres, espectáculos, recepciones y hasta Nochevieja infantil
El Auditorio, la Capilla de los Dolores y La Panera acogen los actos
"Ven a Grado por Navidad". Es el título del programa municipal para estas fiestas navideñas, con actividades para todos los públicos y sobre todo para disfrutar en familia. Talleres, cine, espectáculos, recepciones o Nochevieja infantil son algunas de las propuestas organizadas por el Ayuntamiento para los días que coinciden con las vacaciones escolares en estas fechas señaladas en las que se despide el año y se da la bienvenida al 2026.
Moda y cine
Aunque ya ha habido actividades estos primeros días de diciembre, es a partir del 22 cuando el programa viene más repleto de propuestas. Ese día, de 16.00 a 17.30 horas, la Capilla de los Dolores acoge el "taller de moda custom" (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +10 años). Además, a partir de las 16.30 hay cine navideño en el Auditorio. Las entradas pueden solicitarse en la Oficina Joven.
El 23 de diciembre, desde las 16.00 horas, en la Capilla de los Dolores, se desarrollará la segunda sesión de moda custom y el día 24, en este mismo lugar, tendrá lugar la recepción de Papá Noel de 12.00 a 14.00 horas.
Manualidades y cocina
El 26 de diciembre, de 16.30 a 19.00 horas, en La Panera, habrá un taller de manualidades (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +6 años).
El 27, también en La Panera, en horario de 11.00 a 13.30 horas, se celebrará el taller de cocina "Vegan & sin gluten" (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +6 años).
Mientras, para el 30 de diciembre está preparada una tarde con el espectáculo Museum XL en el Auditorio, a partir de las 17.30 horas (las entradas se recogen en la Oficina Joven). Seguirá, en La Panera, la Nochevieja infantil, desde las 19.00 horas y hasta las 21.00, con discoteca y uvas incluidas.
Ya en enero, el día 3, de 16.00 a 18.00 horas, en el Auditorio, se proyectará cine navideño, del que también se podrá disfrutar el día 4 de enero. El día 5 es el de la tradicional cabalgata de Reyes.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...