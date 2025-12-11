"Ven a Grado por Navidad", programa festivo en la villa con talleres, espectáculos, recepciones y hasta Nochevieja infantil

"Ven a Grado por Navidad". Es el título del programa municipal para estas fiestas navideñas, con actividades para todos los públicos y sobre todo para disfrutar en familia. Talleres, cine, espectáculos, recepciones o Nochevieja infantil son algunas de las propuestas organizadas por el Ayuntamiento para los días que coinciden con las vacaciones escolares en estas fechas señaladas en las que se despide el año y se da la bienvenida al 2026.

Moda y cine

Aunque ya ha habido actividades estos primeros días de diciembre, es a partir del 22 cuando el programa viene más repleto de propuestas. Ese día, de 16.00 a 17.30 horas, la Capilla de los Dolores acoge el "taller de moda custom" (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +10 años). Además, a partir de las 16.30 hay cine navideño en el Auditorio. Las entradas pueden solicitarse en la Oficina Joven.

El 23 de diciembre, desde las 16.00 horas, en la Capilla de los Dolores, se desarrollará la segunda sesión de moda custom y el día 24, en este mismo lugar, tendrá lugar la recepción de Papá Noel de 12.00 a 14.00 horas.

Manualidades y cocina

El 26 de diciembre, de 16.30 a 19.00 horas, en La Panera, habrá un taller de manualidades (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +6 años).

El 27, también en La Panera, en horario de 11.00 a 13.30 horas, se celebrará el taller de cocina "Vegan & sin gluten" (Inscripción previa: 637702826. Para niñ@s de +6 años).

Mientras, para el 30 de diciembre está preparada una tarde con el espectáculo Museum XL en el Auditorio, a partir de las 17.30 horas (las entradas se recogen en la Oficina Joven). Seguirá, en La Panera, la Nochevieja infantil, desde las 19.00 horas y hasta las 21.00, con discoteca y uvas incluidas.

Ya en enero, el día 3, de 16.00 a 18.00 horas, en el Auditorio, se proyectará cine navideño, del que también se podrá disfrutar el día 4 de enero. El día 5 es el de la tradicional cabalgata de Reyes.