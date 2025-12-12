Grado apuesta por la inserción laboral: diecisiete desempleados del concejo obtienen un certificado profesional en albañilería o limpieza

"Espero y deseo que esta formación os sirva para insertaros en el mundo laboral". Con estas palabras del concejal de Obras de Grado, Chema González Beovidez, se clausuró este jueves el taller de empleo centrado en albañilería y limpieza que se inició el 14 de diciembre y gracias al cual se han obtenido diecisiete certificados de profesionalidad de nivel 1 y cinco pruebas de competencias clave. "Ha sido un éxito. Los alumnos han trabajado muy bien y ahí está lo que han hecho para verlo", aseguraron Jesús Díez y José Rivas, directores del taller de empleo.

La clausura de este proyecto formativo y laboral, centrado en la integración profesional de desempleados mayores de treinta años, tuvo lugar en el centro de empresas de La Cardosa. El acto se abrió con las intervenciones de los directores e incluyó un vídeo que repasa las principales actuaciones realizadas por los alumnos en equipamientos y espacios públicos del concejo moscón. A continuación, González Beovidez entregó los diplomas acreditativos a los participantes. Varios de ellos tomaron la palabra para agradecer al Ayuntamiento la "oportunidad" de formarse para buscar empleo y el "apoyo constante" de los monitores y responsables de plan. El concejal destacó que no ha recibido críticas del vecindario sobre los trabajos realizados por los alumnos. "Eso significa que las cosas se han hecho bien, ya que han estado muy mirados", afirmó.

Chema González Beovidez entrega el certificado a Vanessa García en presencia de José Rivas. / J. A. O.

En concreto, los dos módulos formativos que se impartieron en el plan de empleo moscón durante el último año fueron el de Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y de Limpieza en espacios abiertos e enstalaciones Industriales. Además de la formación teórica, los alumnos del primero de ellos ejecutaron con notable acierto diversas obras y actuaciones. Así, llevaron a cabo la construcción de trasteros para el centro municipal de empleo de La Cardosa, donde también asumieron el solado de oficinas y la reparación de muros y tejados, así como la adecuación del Albergue de Animales, el suelo y el alicatado de un baño en las viviendas sociales de Reconco y una rampa de acceso. El alumnado del otro módulo realizó la limpieza integral de La Cardosa, diversas calles de la Villa, la plaza La Blanca, el cementerio municipal, el parque Manuel Pedregal y los aparcamientos públicos. Además, los integrantes del plan colaboraron en la limpieza de playas en Luanco.

Con el objetivo de que obtuviesen formación complementaria para incrementar las posibilidades de inserción en el mundo laboral, el plan ofreció a los alumnos cursos para la obtención de carnets profesionales de carretilla, plataformas elevadoras, prevención de riesgos laborales, informática e igualdad.

Chema González Beovidez entrega el certificado a Agustín Rodríguez en presencia de José Rivas. / J. A. O.

Antes de compartir un ágape con los alumnos y responsables de este último plan de empleo, González Beovidez aseguró que el Ayuntamiento se compromete a "seguir apostando por este tipo de programas, herramientas fundamentales para favorecer la inserción laboral de las personas que están en situación de desempleo".