Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

La primera antología de poetas asturianos en portugués se presenta este sábado en la Casa de Cultura de Grado

El acto comienza a las 19.00 horas

Casa de Cultura de Grado, que se ubica en el palacio Miranda-Valdecarzana.

Casa de Cultura de Grado, que se ubica en el palacio Miranda-Valdecarzana. / Irma Collín

P. T.

Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge este sábado, 13 de diciembre, a las 19.00 horas, la presentación de la primera antología de poetas asturianos en portugués, que lleva por título "Para além dos glaciares e do cemitério de sóis" (Editorial Officium Lectionis).

El acto contará con la presencia de Jorge Melícias, José Rui Teixeira y Fernando Álvarez-Balbuena.

Cartel promocional del evento.

Cartel promocional del evento. / A. G.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
  2. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
  4. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  5. Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
  6. EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
  7. Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
  8. Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE gallego, Silvia Fraga, tras el caso José Tomé

EN IMÁGENES: Angustioso rescate en Tineo tras una accidente en el que un coche cayó al río Narcea

EN IMÁGENES: Angustioso rescate en Tineo tras una accidente en el que un coche cayó al río Narcea

Charla sobre los vencejos en el colegio Honesto Batalón de Gijón

Charla sobre los vencejos en el colegio Honesto Batalón de Gijón

El Ateneo Republicano de Asturias rinde homenaje a Alfonso Camín en Gijón

El Ateneo Republicano de Asturias rinde homenaje a Alfonso Camín en Gijón

Buscan a la familia de un "maqui" de Langreo cuyo cuerpo ha sido exhumado en Galicia

Buscan a la familia de un "maqui" de Langreo cuyo cuerpo ha sido exhumado en Galicia

El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta

El mejor Roscón de Reyes artesano se prepara en Asturias: estos son los obradores que compiten (de momento) por la mejor receta
Tracking Pixel Contents