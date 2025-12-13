Grado inaugura "Un nómada ante la diversidad", exposición fotográfica de Emilio Cueto, que puede verse hasta el 29 de diciembre
La Casa de Cultura alberga la muestra, con imágenes de retratos etnográficos, paisajes y vida salvaje
Grado acaba de inaugurar exposición en la Casa de Cultura. Se trata de la muestra fotográfica de Emilio Cueto "Un nómada ante la diversidad" y puede verse hasta el 29 de diciembre en un espacio que abre todos los días de semana.
Las imágenes de Cueto recogen el fruto de una serie de viajes y exploración etnográfica alrededor del mundo. En sus periplos "ha capturado escenas que abarcan desde la efervescencia de los mercados en la India hasta la serenidad espiritual de Nepal, pasando por las infinitas llanuras de Namibia y las tribus ancestrales de Etiopía", se destaca sobre la propuesta.
Color, textura y una invitación a reflexionar
La obra de este fotógrafo asturiano cuenta con retratos etnográficos, paisajes y vida salvaje de Uganda y Kenia. El trabajo de este autor "va más allá del mero documento visual; celebra la luz, el color y la textura, logrando que cada imagen sea una invitación a reflexionar y sentir", señala la promoción sobre la muestra.
Sus retratos "reflejan la dignidad y fortaleza humana con una mirada profunda y sensible" y la muestra no solo habla de diversidad, sino que es "también un reflejo de su pasión por descubrir y compartir historias que conectan a las personas más allá de las distancias".
La muestra se encuentra en el patio de la Casa de Cultura, cuya sede es el palacio Miranda-Valdecarzana, un edificio digno de visita en sí mismo.
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- La mítica sidrería ovetense que ha reabierto sus puertas frente a la estación de tren con un local completamente reformado, carta '100% sin gluten' y parrilla: 'Aquí mandan las brasas
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Colas en Decathlon para conseguir el nuevo abrigo calefactable que tiene una rebaja de 253 euros por tiempo limitado
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Parque Principado quiere crecer en Siero: así es el proyecto de ampliación del complejo comercial que respalda el Ayuntamiento
- Diez días encerrada a la fuerza y con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo: la Policía Nacional interviene 'de urgencia' en Langreo