Grado despide 2025 con dos semanas de planes navideños: guía para no perderse nada de las propuestas para los últimos 15 días del año

Diciembre cargado de actividades en Grado, con propuestas todos los días desde este lunes, 15 de diciembre, hasta el día 30. Todas las iniciativas organizadas por el Ayuntamiento están pensadas para ofrecer variedad y alternativas a público de todas las edades y hay algunas especiales de estas fechas, como los Aguilandeiros de San Xuan, el día 20, o el mercadillo navideño de la villa previsto para el, 26, el 27 y el 28.

Hoy lunes, mañana martes, y el miércoles hay teatro en la Capilla de los Dolores. Corre a cargo de los alumnos adultos de Teatro Viesqueswood y representarán una obra cada día. Primero la que lleva por título «Historias televisadas», después «La Vida de Gaga» y, por último, «La historia de los duendes que secuestraron a Ruth Grub». Todas las sesiones son a las 19.30 horas.

El miércoles 17 de diciembre la villa acoge además su tradicional mercado en la plaza durante la mañana, y por la tarde, en el Teatro Auditorio habrá una proyección en streaming de la ópera Rigoletto,a las 19.30 horas.

"Ramu de Navidá"

El jueves 18 de diciembre se desarrolla el taller «Ramu de Navidá» y también la charla «Imprenta La Magdalena» en el marco de las Jornadas de Estudios locales y a partir de las 19.00 horas en la Casa de Cultura.

El viernes 19 tendrá lugar la presentación del libro de cuentos de Pablo González García (a las 18.30 horas en la Casa de Cultura) y una hora después comenzará la Gala del Deporte Moscón en el Teatro Auditorio de Grado para reconocer a los atletas locales.

Los Aguilandeiros de San Xuan se celebran el sábado 20 desde las diez de la mañana en la localidad moscona y el domingo 21 hay mercado dominical y visita guiada gratuita al casco histórico de la villa a las 11.00 horas (se requiere reserva previa en la Oficina de Turismo). A las 12.00 también se oferta la visita a la colección «Acordeones» con Felipe Rubial. En este caso no se requiere reserva y solo hay que acudir al hall del palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra.

También el domingo 21 es el Concierto de Navidad de la Schola Cantorum, en el Teatro Auditorio a las 19.00 horas. Y ya el lunes 22 hay actividades para los más pequeños de la casa con el taller de moda y el cine navideño.

Un espectáculo de magia en el Teatro Auditorio a las 17.00 horas es la propuesta para el martes 23, cuando también se repetirá el taller de moda. Y el cine con el título «The Rocky Horror Picture Show» a las 22.00 horas en el Teatro Auditorio.

Recepción de Papá Noel

El día 24, miércoles, además del mercado de la mañana, hay recepción de Papá Noel a las 12.00 en la Capilla de los Dolores. El viernes, sábado y domingo (26, 27 y 28) es el mercadillo navideño. El viernes también hay taller de manualidades, el sábado la San Silvestre piragüista, un taller de cocina infantil y juvenil y la propuesta «Verde que te quiero Verdi» en el Teatro Auditorio a las 19.30 horas.

El domingo 28 toca el tradicional mercado y hay visita guiada al casco histórico, además de «Monólogo Ablugarte», con «Elegía». El lunes 29 llega el «Cuentacuentos de Alí Atar, mensaxero de los reis» a las 18.00 horas en la Capilla de los Dolores, y hay cine con «La Naranja Mecánica» a las 22.00 horas en el Teatro Auditorio. Por último, el martes 30 es la San Silvestre moscona, habrá teatro de títeres y Nochevieja infantil en La Panera.

Exposición de fotografía y belén de Mujeres por Grado

Además de estas propuestas, en la Casa de Cultura de Grado puede disfrutarse de la exposición de fotografía de Emilio Cueto "Un nómada ante la diversidad", de lunes a viernes de 10.00 a 20.45, y sábado y domingo de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.45. La Casa de Cultura está cerrada los días 24, 25, 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero.

Por otro lado, hasta el 4 de enero incluido se puede disfrutar del Belén solidario de Mujeres por Grado en la antigua pescadería (calle Eduardo Sierra). El acceso es de lunes a sábado de 17.00 a 20.00 horas, y el domingo de 12.00 a 14.00. Está cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y el día 1 de enero.