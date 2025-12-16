Alumnos y docentes del IES César Rodríguez de Grado recogen en Ciudad Real su premio por el proyecto "Arraigados"

El proyecto "Arraigados", del Instituto César Rodríguez, de Grado, ganó el "Premio Apoyo a las personas mayores", organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación, y ahora docentes y alumnos del centro han recogido el galardón en Ciudad Real.

La iniciativa del instituto ha sido reconocida por su valor como un proyecto intergeneracional a través del que los jóvenes comparten experiencias con los mayores y acuden a las zonas rurales para conocer modos de vida tradicionales. La iniciativa trabaja además el ámbito de la lucha contra la soledad no deseada.

"Arraigados" tiene como finalidad que los estudiantes del instituto conozcan el municipio, las zonas rurales y sus actividades tradicionales así como las posibilidades de futuro de estas en la empresa actual y con las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología.

El proyecto se lleva a la práctica con iniciativas como encuentros intergeneracionales en zonas rurales o centros de mayores, con salidas y visitas a pueblos del municipio donde se producen momentos compartidos entre jóvenes y mayores y estos últimos explican y comentan con los alumnos la historia, patrimonio y forma de vida en sus localidades.

La propuesta conlleva incluso que los mayores muestren en sus propias casas imágenes o recuerdos sobre el que van relatando la historia de sus vidas.