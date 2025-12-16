Sorteo de premios con el Niño para gastar en el comercio local: así es la campaña de Navidad de la Asociación Agora Grao, con la que "agradecemos el apoyo de nuestros clientes"

Campaña de Navidad de la Asociación de Negocios y Mercado "Agora Grao", que ya tiene en marcha la iniciativa que desarrolla cada año por estas fechas para premiar la fidelidad de los clientes. Por compras en los establecimientos asociados se entregan participaciones para el sorteo de cantidades a consumir en los locales del concejo. Resultarán agraciados quienes posean los números que coincidan con el primer, segundo y tercer premio del sorteo del Niño de la Lotería Nacional, el 6 de enero, que se llevarán 2.500, 1.000 y 500 euros para gastar en negocios moscones.

"Cada Navidad nos gusta agradecer a todos nuestros clientes el apoyo que recibimos durante todo el año al consumir en nuestros negocios de 'Agora Grao' y por eso hacemos esta campaña", destaca Sagra Fernández, responsable del colectivo.

Felicitación a los vecinos

Recuerda que esta iniciativa que regala papeletas por compras en los negocios se financia a través de las cuotas que los asociados abonan como miembros de la asociación y destaca asimismo el hecho de que los premios sean para gastar en los propis establecimientos.

«Agora Grao» realiza distintas actividades a lo largo del año y sus asociados suelen decorar los establecimientos coincidiendo con fiestas locales u otras como estas de final y comienzo de año. En esta ocasión lo que han hecho es distribuir un cartel que reproduce un Nacimiento y que se ha colocado en todos los escaparates de los socios con un mensaje de felicitación de estas fiestas a los clientes.