Grado es puro teatro: los guiños al "Un, dos, tres", al "Diario de Patricia" y a Lady Gaga salen a escena en la villa moscona

Televisión, música, cine... Y teatro. Grado despide el 2025 con un programa de actividades cargado de cultura y en el que las artes escénicas se convierten estos días en las grandes protagonistas de la villa moscona de la mano de los alumnos adultos de Teatro Viesqueswood. Este lunes 15, la agrupación debutó ante una veintena de espectadores en la Capilla de los Dolores en la primera de las tres jornadas de teatro y lo hicieron con "Historias televisadas", un trabajo escénico que puso el foco en dos populares programas de España: "Un, dos, tres... responda otra vez" y "El diario de Patricia".

Beatriz Meré, directora y profesora de la compañía teatral, explicó que los programas representados en esta primera obra fueron escogidos por los mismos alumnos, quienes se prepararon durante los últimos meses mediante una serie de improvisaciones. "Salieron dos propuestas, una cómica que es el 'Un, dos, tres' y otra dramática, "El diario de Patricia". Es una propuesta divertida, amena y que tenía como objetivo sorprender al público", detalló Meré. Así, la en la primera parte, Papá Noel y el Rey Gaspar competían por ver quién era el mejor representante de la Navidad.

"Frivolidad y sensacionalismo"

Por otro lado, la segunda parte de "Historias televisadas" se centró en una madre "que buscaba a su hija desaparecida". En esta representación, el tema fue "la frivolidad y la búsqueda del mayor sensacionalismo".

Este martes 16, la compañía teatral abrazó la música y se centró en la archiconocida Lady Gaga, sobre la que, tras indagar en su carrera, "intentaron encontrar la visión escénica y dramática". Así, la obra repasa los inicios de la cantante estadounidense, su etapa de mayor éxito y su presente. "Es una propuesta contemporánea en la que se mezclan momentos musicales con aspectos conceptuales", detalló Meré, que recalcó que el objetivo era "descubrir quién es la persona y quién es el personaje".

Un momento de la representación. / V. P.

Todas las edades

Dentro de esta obra, el alumnado de teatro trabajó una coreografía especial "porque escénicamente Gaga es muy atractiva".

Para finalizar las tres jornadas de teatro, este miércoles 17 llega "La historia de los duendes que secuestraron a Ruth Grub", con la que se viaja al universo de Charles Dickens con una visión grotesca.

Respecto a la agrupación, Meré señaló que se reúnen alumnos de todas las edades, desde los 20 años y hasta pasados los 60, con todo tipo de nivel formativo en teatro. Mientras algunos acaban de adentrarse en las artes escénicas, hay otros que incluso comienzan a hacer sus primeros trabajos. "Intentamos adaptar las propuestas al nivel de cada uno para llegar hacer cosas chulas", explicó.