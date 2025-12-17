El Museo del Traxe está más cerca en Grado, que logra financiación autonómica para la compra de un edificio que lo acoja

Grado logra financiación autonómica para impulsar el Museo del Traxe. El Principado, en concreto la consejería de Cultura, aportará 300.000 euros para la compra de un inmueble que pueda acogerlo. Después, la adecuación y dotación sería responsabilidad del Ayuntamiento. De momento no hay un lugar concreto para ubicarlo y el gobierno municipal buscará el que mejor se adapte a las necesidades del proyecto y a las posibilidades existentes en cuanto a presupuesto y disponibilidad de espacios, si bien en principio se apuesta porque sea un punto céntrico de la villa y no muy alejado de equipamientos museísticos como el del Palacio Fontela.

La apuesta municipal por el proyecto

Este es un proyecto por el que el gobierno local ha venido apostando, consciente de la singularidad de un equipamiento que será único y que nace del Día’l Traxe’l País que se celebra en la villa desde hace casi una década. Su última edición, la novena, fue el pasado septiembre, y el gobierno local baraja la idea de solicitar que se declare Fiesta de Interés Regional cuando se cumpla el décimo aniversario de la creación de esta cita.

"Grado tiene que tener un Museo del Traxe’l País. Significa mucho para el municipio", ha destacado en más de una ocasión el alcalde, José Luis Trabanco. Sacarlo adelante es ahora otro hito en los planes para reforzar la oferta cultural moscona, revitalizada con el espaldarazo que supuso la apertura de la sede del museo Villa ya Mercáu en el palacio Fontela, la ampliación de este equipamiento que además ya está en marcha, o la reciente inauguración del Centro Cultural.

Todo ello completa la infraestructura existente para el desarrollo de la agenda cultural de Grado, con una programación en este ámbito muy destacada en relación a las de otros municipios de su tamaño o incluso de mayor población. La Casa de Cultura, en el palacio Miranda-Valdecarzana, alberga también la sede del museo Llagar de Sidra, el Aula de las Metáforas, la biblioteca y espacios como el patio o el corredor dedicados a exposiciones que se programan de manera continuada a lo largo del año. La Capilla de los Dolores, desacralizada, es otro de los puntos de referencia no solo como joya del patrimonio sino como espacio para acoger parte de las actividades culturales municipales.

Ampliación de la sede museística del Palacio Fontela

Lograr este respaldo autonómico al Museo del Traxe es una buena noticia para Grado, que suma a la de este pasado verano, en agosto, cuando Principado y Ayuntamiento firmaron el acuerdo que permitirá la ampliación de la sede del museo Villa ya Mercáu del Palacio Fontela mediante la rehabilitación de las antiguas casas de servicio que se encuentran enfrente.

Esta iniciativa y el futuro Museo del Traxe contribuirán a una oferta aún más amplia y dinamzadora de la economía local a través de la atracción de visitantes, algo que se ha incrementado ya de manera notable desde la apertura en el centro de la capital moscona del museo Villa ya Mercáu y de la puesta en marcha de las visitas guiadas gratuitas para conocer el caso histórico y la arquitectura indiana.

El asunto de la adquisición de un inmueble para acoger el Museo del Traxe va en el orden del día del pleno extraordinario de este jueves, convocado precisamente para abordarlo antes de que finalice el año.