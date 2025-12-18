La Navidad se vive a todo tren (turístico) en Grado: este es el mejor plan para disfrutar de un paseo por la villa

Menos de una semana para Nochebuena y las calles de Grado ya respiran la Navidad. Con motivo de las festividades, vecinos y visitantes de la villa moscona podrán disfrutar de paseos en un tren turístico que estará operativo este sábado (día 20) domingo y lunes.

Los interesados en recorrer las calles de Grado en tren durante las fechas navideñas podrán acudir en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, con salida desde el Parque de Abajo. Hay que tener en cuenta que el domingo, por la mañana, el itinerario cambiará y saldrá de la plaza Longoria.

Los paseos en el tren turístico de Navidad, que serán gratuitos recorrerán la calle Manuel Pedregla, la plaza General Ponte, Marqueses Vega de Anzo, Indalecio Corugedo, Cimadevilla, Asturias, la el Bolao, Flórez Estrada, Eulogio Díaz Moranda y regresarán al parque de Abajo.

El domingo por la mañana, por su parte, y con salida desde la plaza Longoria, el tren transitará por El Bolao, Flórez Estrada, Eulogio Díaz Miranda, Cerro de la Muralla, Alonso de Grado y Julio César Estrada, para regresar a la plaza Longoria.