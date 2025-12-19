Los niños de Grado sostienen el tradicional ramu de Nadal: así es el taller para elaborar el entrañable adorno navideño

El abeto es el árbol emblemático de la Navidad. Su forma cónica y el color verde son símbolos de unas fiestas que llenan de ilusión a las personas, pero especialmente a los más pequeños, que se reúnen con sus familias para decorarlos con guirnaldas, bolas brillantes de colores o estrellas, entre otros elementos. Sin embargo, en Grado llevan años convencidos de que recuperar las tradiciones locales es la mejor forma de disfrutar de la Navidad.

Los participantes en el taller, con los ramos.

Con ese objetivo nacieron hace una década los talleres del "ramu de Nadal", una actividad celebrada en la Casa de la Cultura municipal y programada por la Asociación Cultural Trebeyu, la cual dirige año tras año una jornada de manualidades con los más pequeños del concejo, a los que pretenden inculcar una tradición con siglos de historia, pero que, con el paso del tiempo, cayó en desuso. Al frente se encuentran Mari Canto García y Marta Fernández, quienes instruyen a los participantes en la elaboración del ramu, una estructura con forma de triángulo equilátero en la que el color, las castañas y todo tipo de elementos se unen para asegurar unas fiestas llenas de diversión.

Tal y como explica García, la historia de esta tradición que pretenden recuperar se retrotrae a la época romana, cuando, una vez recogida las cosechas y celebradas las matanzas de los animales, todo se guardaban en las paneras. Tras ello, se realizaban ofrendas a los dioses para que protegiesen los alimentos y las viviendas. Así, el ramu colocado en el exterior de la vivienda ejercía como un guardián al que se le colocaban doce velas, seis a cada lado. "Con esto se pretendía que los dioses protegiesen las cosechas y las carnes durante todos los meses de año", detalló ayer por la tarde García durante la celebración del taller en la Casa de la Cultura de Grado.

En esta ocasión, participaron Otto y Llara Fernández Fernández, Carlota y Jimena Fernández González, Alejandro Fernández García y Llara Mediavilla. Todos ellos colaboraron en la elaboración de los dos ramos que, como ya es habitual desde hace una década y una vez finalizado, se coloca en el vestíbulo de la Casa de la Cultura, donde permanecerá hasta el final de las navidades.

Durante la jornadas, los niños y niñas del concejo acudieron al taller dirigido por García y Fernández. En él, acompañados por las organizadoras y sus madres y padres, elaboraron diferentes manualidades como tiras de colores verdes y rojos o cartulinas con sus nombres.

El futuro

El objetivo, señaló García, es que los más pequeños del concejo no solo vinculen la Navidad a Papá Noel o al popular abeto, sino también a un ramu que durante siglos ha estado vinculado a Asturias y a León. "Queremos que, además de que sean quienes conserven la tradición en el futuro, la conozcan en profundidad, porque los niños ya no tienen constancia de ella", comentó la monitora, que explicó que el taller es una oportunidad perfecta para "conocer una costumbre que se hacía en las casas" y que "en el futuro sean estos pequeños quienes los lleven a las suyas".

Además, tal y como expresó García, la tradición parece estar recuperándose en Grado, donde la integrante de Trebeyu destacó que son muchas las personas que están volviendo a elaborar sus propios ramos.

"Grado es un concejo que está recuperando muchas tradiciones. Muchas familias optan ya por el ramu para decorar su casa", destacó la monitora con satisfacción por la huella que dejan sus talleres.