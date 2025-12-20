Lluvia de estrellas deportivas en Grado: estos son los moscones galardonados este año en sus respectivas categorías

Una lluvia de estrellas deportivas brilló en la noche de este viernes sobre Grado. El concejo moscón celebró por todo lo alto su Gala del Deporte, una cita para reconocer a los mejores del año en varias disciplinas en un emocionante acto celebrado en el nuevo centro cultural de la villa.

Pasaron por el escenario un total de diez premiados para recoger entre aplausos sus galardones. Empezando por el karateca Borja Gutiérrez, distinguido como mejor deportista masculino. Es campeón de Asturias en todas las categorías, medallista nacional en cadete junior y sub 21, Campeón de España universitario en dos ocasiones, "Grand winner" durante cuatro años consecutivos y fue el único asturiano en obtener el pase directo para el mundial celebrado en El Cairo el mes pasado. "Animo a todos los jóvenes a practicar deporte,el que sea, y a disfrutar con él", señaló tras recoger el galardón de manos del alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

Junto a él, recibió el premio a la mejor deportista femenina Clara Díaz, especialista en gimnasia rítmica, una campeona que comenzó en esta disciplina desde muy pequeña y que ha brilladocon varios oros en competiciones durante este año. Lleva entrenando desde los 6 años, y además combina el ejercicio con los estudios de Grado del Deporte. "La clave está en la organización; la gimnasia es mi vida así que todas las renuncias me parecen poco", señaló en el escenario.

Álvaro Fernández, Sergio Álvarez y Jorge Cuervo, con sus galardones y la edil Marta Pravia / Luján Palacios

El mejor deportista promesa masculino es el ciclista Martín Fernández, quien triunfa en ciclocross y está vinculado a Grado familiarmente por parte de padre y por haberse iniciado en el ciclismo en la Escuela Santi Pérez, donde comenzó con seis años, aunque reside en Ranón (Soto del Barco). Lleva desde los ocho años en el MMR Cycling Academy de Samuel Sánchez, donde a sus 16 años se ha convertido en uno de los deportistas con mayor proyección y un palmarés que da fe de su capacidad pese a su juventud. Actualmente es el número uno del ranking UCI Junior Mundial en Ciclocross, y no pudo asistir a recoger el premio porque está compitiendo en Bélgica. Lo recogió su tía Eva Fernández, quien quiso reconocer "el sacrificio y trabajo que hay detrás de estos logros".

La piragüista Zoe Álvarez es la promesa femenina premiada este año. Perteneciente al Club La Ribera de Oviedo, lleva tiempo despuntando en diferentes competiciones y con 13 años ha sumado a lo largo de esta temporada varios oros en varias modalidades. "Espero seguir consiguiendo cosas", indicó, antes de reconocer que "empecé en esto por mi padre".

El mejor club recayó en esta ocasión en el de kárate del Gimnasio Lino, toda una institución en el concejo que lleva muchos años formando a los campeones locales. Recogió el premio Lino Gómez Feito, quien pusiera en marcha el gimnasio en el año 1986, emocionado por un premio "a una gran familia" en la que "tratamos de encender hogueras, de que cada deportista busque su camino".

El galardón al mejor evento deportivo fue para el Torneo de rugby XXX Seven Nortseco Villa de Grado, que reunió a unos 1.300 jugadores de 81 equipos (45 en la categoría femenina y 36 en la masculina) y 178 partidos durante dos jornadas la pasada Semana Santa.

En esta edición el mejor patrocinador ha sido la cristalería Canteli, "encantados de seguir apoyando al deporte local", apuntó Ramón Canteli, y el mejor deportista de deporte autóctono recayó en Antón Velasco González, un veterano los bolos que no ha dejado de transmitir su pasión por este deporte a los más jóvenes. Campeón en bolo batiente, animó a los chavales a seguir este deporte, porque "corremos el riesgo de desaparecer".

Reconocimientos especiales

Además se entregaron dos reconocimientos especiales: en baloncesto, para Pablo Rodríguez González, y al hockey sobre patines para distinguir la trayectoria deportiva de cuatro jóvenes moscones unidos por el deporte desde niños: Pelayo Díaz, Álvaro Fernández, Sergio Álvarez y Jorge Cuervo. Pelayo no pudo asistir, pero sí sus compañeros, amigos desde niños que "aprendieron a patinar antes que a caminar". Jugadores del Club Areces hasta su desaparición, se volvieron a juntar en el Campeonato de España, siendo "la columna vertebral de la selección asturiana". "Felices" con el premio, pidieron a las familias de los jóvenes deportistas "que no los presionen para conseguir éxitos; disfrutando es como mejores resultados se consiguen".

La gala distinguió además a una larga nómina de deportistas locales que han conseguido medallas este año, en una demostración de que "merecemos plenamente la distinción de Ciudad Europea del Deporte concedida en 2024" , destacó la edil de Deportes, Lorena Cabo, antes de subrayar cómo "desde Grado segumos apostando con todos los medios a nuestro alcance a todos nuestros deportistas".