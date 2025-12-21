El belén viviente de El Casal es inolvidable: el nacimiento que marcó una época en uno de los barrios más populares de Grado

El Casal, barrio moscón con una fuerte identidad, fue uno de los lugares donde a comienzos de los años 80 del siglo XX había una intensa actividad vecinal organizada en torno a una asociación que promovió actividades que hicieron historia en Grado. Una de ellas fue el belén viviente que se hizo en la calle entre dos grupos de viviendas emblemáticos, "Los Pabellones" y las "Casas de Arriba".

El recuerdo de esta singular iniciativa aún permanece en la memoria de la gente del barrio, de los mayores que entonces eran jóvenes padres y madres de familias con hijos en edad escolar y en el de los niños y niñas que participaron como actores en aquel gran decorado y hoy son ya adultos que en muchos casos han superado el medio siglo de vida.

El belén viviente de la Asociación de Vecinos de El Casal contaba con casas, puente, estanques, caminos, establos, pozos, recreaciones como la de la Fuente Arriba y por supuesto portal de belén. Las fotos que quedan de aquel momento, en las que se aprecia que la lluvia hizo acto de presencia y deslució algo el decorado, son parte del gran archivo del moscón Nando Fernández Arias, que se contó entre los impulsores de este singular Nacimiento del que dio cuenta LA NUEVA ESPAÑA, con una reseña en la que informaba de la ampliación de fechas para visitarlo y de otras actividades navideñas de la asociación vecinal.

"Deleita a grandes y a chicos"

"La Asociación de Vecinos El Casal había instalado el belén viviente en e! barrio con la intención de mantenerlo abierto tan sólo los días de Nochebuena, Navidad y Reyes, pero ante el éxito de público obtenido la directiva ha decidido mantenerlo abierto también los días 31 de diciembre y del 1 al 6 de enero, ambos inclusive. El belén está ubicado entre los pabellones del barrio y las casas del Patronato, en una explanada de cerca de dos mil metros cuadrados. Ha sido una buena iniciativa de la directiva de la asociación, pues deleita a grandes y chicos. Es un bello espectáculo que se puede contemplar los días señalados. El ir y venir de los más de veinte niños que forman las típicas estampas de los belenes, pastores, soldados, la Virgen, San José, y todos ellos ataviados con los trajes propios de la época, nos trasladan sin querer a dos mil años atrás", dice la crónica periodística pubicada el 31 de diciembre de 1982.

Una de las imágenes que quedan del belén viviente de El Casal. / Nando F. Arias

Recuerda además que, "en otro orden de cosas, dentro de las actividades que l Asociación de Vecinos El Casal ha preparado con motivo de estas fiestas navideñas, hay que destacar la recepción que se le hará al enviado especial de los Reyes Magos el próximo lunes, día 3, a las cinco de la tarde. Con tal motivo la directiva de la asociación ha organizado numerosos actos en honor de tan ilustre personaje". "El día 5, a las seis de la tarde, se celebrará la santa misa en el belén viviente y a partir de las siete y media comenzará la cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos, la cual saldrá del Casal y recorrerá las calles de la villa (...) Por último, como punto final de las actividades infantiles de las Navidades, el día 6, a las doce de la mañana, se repartirá revoltijo entre los niños del barrio y se procederá a la clausura de los actos", concluye.