La Lotería de Navidad deja pequeñas alegrías en Grado, con pedreas que saben a gloria: "Está muy repartido"

Poca cosa dejó el sorteo de la Lotería de Navidad en la zona centro de la región. Al margen de la ilusión que cada año genera seguirlo en directo para ver si cae la bola con el número que se juega, los premios fueron tan contados y de tan escasa cuantía que hasta costó dar con ciudadanos que hubieran rascado un pellizco, aunque fuera pequeño. Las pedreas que en otras ocasiones pueden pasar más desapercibidas fueron este año algo a destacar en un panorama de mínimos histórcos en Asturias en lo que respecta a la suerte que salió de los bombos este 22 de diciembre. En Grado hubo al menos dos de esas pedreas y lo bueno fue que llegaron a colectivos numerosos.

Un caso fue el de la cafetería Avenida, en el barrio moscón de El Casal, donde cada año tienen por costumbre comprar los clientes más asiduos del establecimiento. Y en este sorteo, en el que llevaban el número 19635, les cayó una pedrea, esto es, 100 euros por décimo. La alegría, aunque fuera por este pequeño premio, se compartió entre quienes toman el café cada día en el local, que desde por la mañana no dejaron de intercambiarse mensajes para avisarse unos a otros de que «tocó el de la Avenida». Muchos de los que paran a diario lo tenían, aunque no fue posible cerrar un cálculo exacto de cuántos se vendieron en este bar.

Participaciones de los pensionistas

En participaciones también repartió algo de suerte el Hogar del Jubilado y Pensionista El Moscón, de Grado, que logró una pedrea con el número que jugaba, el 90793. «Está muy repartido y lo tienen todos los socios», explicó el presidente de la asociación, Manuel Pavón. Cada papeleta con recargo lleva un premio de 25 euros, comenta, para añadir que en total vendieron «14.000 euros, la mayoría en participaciones del 90793, que está depositado en la administración de La Blanca de Grado».

Manuel Pavón, con un décimo premiado, en Sevilla, donde se encuentra de vacaciones. / M. P.

A Pavón la buena noticia lo pilló pasando las fiestas en Sevilla, de donde es natural, y de hecho, tardó en enterarse de que habían repartido la buena suerte. Emigrante en Suiza, fue allí donde conoció a su esposa, que «es de San Román de Candamo». Tras pasar varios años en ese país se fueron a Canadá, y «cuando nos jubilamos, volvimos a Asturias porque ella venía mucho al baile al Maijeco en Grado, siempre le gustó y decidimos comprar aquí un piso para pasar el retiro», relata el presidente de los jubilados.

«Barbón quedó asustado»

Así fue como entró en contacto la entidad, de la que lleva siendo presidente «desde hace unos cuatro años, cuando falleció el anterior responsable». El colectivo suma en la actualidad unos mil socios, agraciados con una cantidad que, aunque pequeña, supone una alegría para uno de los hogares más populosos del Principado.

«El presidente del Principado, Adrián Barbón, quedó asustado cuando vino a vernos, de los muchos que somos y lo que hacemos», reconoce orgulloso el responsable. Ahora, además, son un poco más afortunados. A ellos, como a los clientes de la Avenida, las pedreas, aunque traigan un premio pequeño, les «saben a gloria» tras un sorteo que pasó pero muy de puntillas por Asturias.