Un monólogo muy especial (y de casa) para cerrar el año en Grado: "Elegía" en el auditorio moscón

El auditorio de Grado acogerá el próximo día 28, domingo, una nueva actuación del programa Ablugarte, dedicado a los artistas locales y a la cultura moscona. En esta ocasión, se trata de un monólogo de Alvaro G.Cañedo, hijo de Cristina Cañedo, profesora de música y coordinadora de las funciones musicales del IES Ramón Areces, que trabaja en compañías de teatro y monólogos en Madrid.

La obra que presentará Álvaro G. Cañedo en el auditorio moscón es el monólogo "Elegía". Narra la peripecia de Tomás, un joven músico sin éxito ni reconocimiento, que vive frustrado y bajo la sombra de su colega Joana Pagès, virtuosa pianista y compositora, que goza del renombre que él tanto anhela. Una noche, mientras celebran la nueva gira de Joana, esta muere repentinamente en su presencia. Movido por la desesperación, Tomás aprovecha la ocasión para robar de su estudio el manuscrito de su última obra, no publicada todavía.

La representación tendrá lugar a partir de las siete de tarde. El auditorio abrirá sus puertas media hora antes.