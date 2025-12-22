"Son una pasada" y le cantaron a la Navidad: el coro de moda llena en Grado con su propuesta vibrante y moderna ante un público que ovacionó cada tema

Vibrante, ameno y entrañable, con un repertorio variado, moderno y en el que no podían faltar los villancicos y los temas propios de estas fechas. La Schola Cantorum de Grado ofreció este domingo por la tarde su concierto de Navidad y una vez más encantó al público que abarrotó el Centro Cultural de la villa. "Estuvo muy bien, genial", destacó Eva Fernández, que acudió con amigas a una cita en la que la calidad musical y la puesta en escena que distinguen a esta agrupación coral recibieron largas ovaciones a cada una de sus interpretaciones.

El concierto se prolongó durante más de hora y media, pero el público aún pidió más y el coro regaló algún extra. Cantaron temas de artistas internacionales, de bandas sonoras de películas de Disney y villancicos populares como El tamborilero, todo con el estilo que diferencia a este grupo femenino que soprende con una propuesta distinta a la de un coro tradicional.

Coro de voces feminas

Esta cita de la tarde del domingo en Grado llenó el aforo del Centro Cultural y la Schola Cantorum dejó una vez más constancia de su buen hacer y del éxito que cosecha el modo en el que desarrollan sus interpretaciones.

La Schola está formada íntegramente por mujeres, dirigida por David Colado Coronas y la calidad de la agrupación coral la llevó a viajar a Disney París este pasado verano como invitada para cantar.

Algunas de las personas que acudieron este domingo en Grado al concierto de Navidad las descubrieron en la actuación que protagonizaron en la inauguración del Centro Cultural, el pasado septiembre, y no querían perderse esta nueva oportunidad de verlas, porque "son una pasada".