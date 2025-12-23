El pico al que subió el Grupo Montañero Moscón para poner su belén de cumbres: así fue la tradicional ruta del colectivo de Grado para despedir el año

El Grupo Montañero Moscón cumple un año más con la tradición de poner el belén de cumbres. En esta ocasión fue en la Sierra de Palancas, en concreto en el pico Paradiella, vigía que se eleva a 716 metros sobre los concejos de Cudillero y Valdés. La actividad puso el broche a las que durante 2025 desarrolló el colectivo, uno de los de mayor solera de Grado.

Los asistentes disfrutaron tras la ruta, este pasado sábado, de una comida de hermandad y un baile en un restaurante de San Juan de Piñera para celebrar el fin de actividades de este 2025.

A lo largo de este año el Grupo Montañero Moscón ha celebrado numerosas actividades, entre las más recientes la XXXIII Jornadas de Montaña del Grupo Montañero Moscón, el pasado noviembre. Este 2025 se han mantenido las llamadas "Rutas saludables" por el municipio, han organizado exposiciones de temática de naturaleza y montaña, sus habituales salidas o la celebración, entre otras propuestas, del Día del Medio Ambiente.