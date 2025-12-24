Planes de Navidad en Grado: guía para no perderse nada del programa festivo en la villa hasta el próximo 5 de enero

Es Navidad y tiempo de disfrutar en familia en las fechas más entrañables del año. En Grado el Ayuntamiento ha preparado un gran programa de actividades con talleres, cine, música, cuentacuentos, recepciones y cabalgata y, entre otras cosas, un mercadillo que es una de las estrellas para estos últimos días del año y que se celebra del 26 al 28 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento.

Grado cuenta además este año con una decoración especial, que incluye piezas para photocall en el parque de Arriba y en la plaza de la zona de La Blanca. Además, hasta el 4 de enero puede visitarse el impresionante belén Mujeres por Grado.

Lo que sigue es la oferta municipal en la villa moscona hasta el próximo 5 de enero.

Miércoles 24

Mercado de 10.00 a 15.00 horas

Recepción de Papá Noel a las 12.00 horas en la Capilla de los Dolores

Viernes 26

Mercado navideño de 16.00 a 20.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento

Taller de manualidades a las 16.30 horas en La Panera

Sábado 27

Mercado navideño de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento

San Silvestre Moscona piraguas (inscripción previa)

Taller de cocina infantil a las 11.00 horas en La Panera (requiere inscripción previa)

Verdi que te quiero Verdi, en el Teatro Auditorio a las 19.30 horas

Domingo 28

Mercado de 10.00 a 15.00 horas y mercado navideño de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas

Visita guiada al casco histórico a las 12.00 horas (requiere inscripción previa)

Visita guiada a la colección de acordeones con Felipe Rubial, a las 12.00 horas

Monólogo Aburgarte: Elegía, Álvaro García Cañedo, a las 19.00 horas en el Teatro Auditorio

Lunes 29

Cuentacuentos de Ali Atar, mensajero de los Reyes, a las 18.00 horas en la Capilla de los Dolores

Cine: La Naranja Mecánica a las 22.00 horas en el Teatro Auditorio

Martes 30

San Silvestre moscona

Espectáculo de teatro de títeres “Museum, historia del arte para niñas y niños” a las 17.30 horas en el Teatro Auditorio

Nochevieja infantil a las 18.00 horas en La Panera

Viernes 2

Recepción Aliatar en la Capilla de los Dolores de 16.00 a 18.00 horas

Viernes 3

Sones de la Navidad en el Teatro Auditorio (Centro Cultural)

en el Teatro Auditorio (Centro Cultural) Cine joven en el Teatro Auditorio a las 15.30 horas

Recepción Aliatar en la Capilla de los Dolores de 16.00 a 18.00 horas

Domingo 4

Recepción Aliatar en la Capilla de los Dolores de 16.00 a 18.00 horas

Cine joven en el Teatro Auditorio a las 15.30 horas

Lunes 5