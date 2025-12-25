Arrebol, Canteli, la Casa La Peña de Rubianu, Ramonina del Río y Santo Dolfo ganan el concurso de decoración navideña de Grado
El Ayuntamiento agradece la labor de "todas las personas que trabajaron para dejar el concejo más guapo y con más ambiente festivo"
Grado ya tiene ganadores del concurso de decoración navideño. Son varios porque ha habido diversas categorías y además premios del jurado y del voto popular, con lo que la nómina de premiados es más amplia. Este año, la distinción como mejor escaparate ha correspondido a Arrebol Fotoestudio, elegido como tal por el jurado, y a Cristalería Canteli, que recibió el apoyo popular.
La mejor decoración de viviendas fue para la Casa La Peña de Rubianu, de la familia Fernández Sama, como premiada del jurado mientras que el reconocomiento popular fue para la propuesta del portal 2 de Ramonina del Río. En cuanto a la mejor decoración de calles, el premio del jurado fue para la Asociación Santo Dolfo de La Mata y el popular quedó desierto, al haber solo un candidato.
El Ayuntamiento, que organiza esta cita para contribuir a la promoción del comercio local, potenciar la creatividad e implicar a la sociedad en la decoración del entorno, agradeció la labor de "todas las personas que habéis trabajado para dejar el concejo más guapo y con más ambiente festivo".
- Ojo a los asturianos con el cambio de horario en el conocido supermercado: adelanta su horario de cierre y el lunes hay pescadería
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- La nieve llega a Asturias por Navidad: la Aemet activa una alerta por nevadas y advierte del desplome de los termómetros
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Cepi da la buena nueva azul: 'El Oviedo podría estar entrenando en La Belga en la primavera de 2027
- Rescatan a una gijonesa de 97 años que se quedó encerrada 'a la intemperie' en la terraza de su casa
- La paradoja del asturiano que repartió casi siete millones del Gordo de Navidad: solo se quedó con un décimo (y a compartir entre ocho)
- ¿Cuál es el origen de los nombres de los 78 concejos asturianos? Uno de los mayores expertos en toponimia da las claves