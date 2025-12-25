Arrebol, Canteli, la Casa La Peña de Rubianu, Ramonina del Río y Santo Dolfo ganan el concurso de decoración navideña de Grado

Grado ya tiene ganadores del concurso de decoración navideño. Son varios porque ha habido diversas categorías y además premios del jurado y del voto popular, con lo que la nómina de premiados es más amplia. Este año, la distinción como mejor escaparate ha correspondido a Arrebol Fotoestudio, elegido como tal por el jurado, y a Cristalería Canteli, que recibió el apoyo popular.

La mejor decoración de viviendas fue para la Casa La Peña de Rubianu, de la familia Fernández Sama, como premiada del jurado mientras que el reconocomiento popular fue para la propuesta del portal 2 de Ramonina del Río. En cuanto a la mejor decoración de calles, el premio del jurado fue para la Asociación Santo Dolfo de La Mata y el popular quedó desierto, al haber solo un candidato.

Las propuestas ganadoras de este 2025. / Ayuntamiento de Grado

El Ayuntamiento, que organiza esta cita para contribuir a la promoción del comercio local, potenciar la creatividad e implicar a la sociedad en la decoración del entorno, agradeció la labor de "todas las personas que habéis trabajado para dejar el concejo más guapo y con más ambiente festivo".