"Ahora sabemos que Verdi debía de ser un poco antipático pero también un hombre que gozaba profundamente del amor": la vida y obra del genio italiano sale a escena en Grado

La Traviatta, Nabucco, Rigoletto, Otello... El espectáculo que se podrá ver este sábado, 27 de diciembre, en el Teatro-Auditorio de Grado, repasa algunas de las obras más importantes del genio de la música italiano Giuseppe Verdi. Lo hará de la mano de la propuesta de teatro lírico de Susana Gudín, que lleva por título "Verdi, que te quiero Verdi". La cita es las 19.30 horas y la entrada libre hasta completar aforo.

La propuesta, que forma parte del programa de Navidad del Ayuntamiento de Grado, es para todos los públicos y, entre otras cosas, permitirá "conocer más sobre la vida de su autor". "Ahora sabemos que Verdi debía de ser un poco antipático, pero también un hombre que gozaba profundamente del amor y de la música... Anímate a descubrirlo este próximo sábado con nosotros", destaca el área de Cultura del Ayuntamiento de Grado para promocionar el evento.