Grado inaugura su mercadillo de Navidad, que dura todo el fin de semana: «Es una buena iniciativa para el pequeño comercio»

Ropa de niño y de bebé, manualidades con materiales reciclados, artículos decorativos para las navidades y para el resto del año, cerveza artesanal y hasta un puesto para financiar un viaje de fin de curso. El mercadillo de Navidad de Grado arrancó ayer en la plaza del Ayuntamiento con casi una veintena de puestos de todo tipo y con mucha expectación, ya que numerosos vecinos se acercaron en la que fue la primera tarde de esta cita que se prolonga durante el fin de semana.

La localización de este año es «mucho mejor que la del pasado», coincidieron en señalar los vendedores, entre ellos Patricia Suárez, quien regenta un puesto de manualidades en el mercadillo. En la anterior edición este evento se ubicó en el parque de Arriba.

«El mercado de Navidad es una muy buena iniciativa para el pequeño comercio», destacó Suárez, que señaló que estos días hay «mucha esperanza» de que la cita vaya bien para los puestos de venta. «Hoy aún está un poco soso, pero es normal. El primer día se hace un poco más difícil», declaró Laudina Vega, «vecina» de puesto de Suárez y que regenta un espacio de artesanía y decoración navideña,centrado especialmente en las plantas.

Horario del sábado y el domingo

Sobre las ventas, Vega señaló que se espera que el sábado y especialmente el domingo, día de mercado, tengan mayores afluencias. «La gente ya sabrá que estamos aquí y esperamos que empiecen a venir muchos más», indicaron Vega y Suárez. Hoy, sábado, y mañana, domingo, el mercado tendrá un horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mónica Fernández, propietaria de «El Tricot de Mónica», es veterana el mercado de Navidad de Grado, al que acude desde su primera edición. Con su puesto de ropa artesanal para bebés, reconoce que estas fechas son una «oportunidad» para que el pequeño comercio local aproveche el tirón de las fiestas. «Se nota la implicación y colaboración del Ayuntamiento», dijo.

A no muchos metros de distancia está María Teresa Feito, al frente de un puesto de manualidades a base de productos reciclados y que hace especial hincapié en el cartón, mediante el cual elabora todo tipo de objetos, desde cajas decorativas que sirven como almacenaje hasta figuras de animales con base en cartón.

El frío de la primera tarde

"Mucha gente viene a mirar. Por el momento no se vende mucho", confesó Feito, que al igual que sus compañeras de mercado, centra sus esperanzas en este sábado y, sobre todo, el domingo. "Espero que sea mucho mejor. La inauguración ha coincidido con el frío y la gente no tiene muchas ganas de salir de casa", declaró Feito, que cuenta con todo tipo de objetos, como botellas de cristal recicladas y decoradas, cajas de almacenaje o su caballo de cartón reciclado, cuyo acabado le da un aspecto de porcelana.

Entre los participantes más ansiosos por lograr ventas están Daniel Fernández, Olaya Pérez, Alicia Menéndez y Lucía Álvarez, estudiantes del instituto Ramón Areces y que buscan financiar su viaje de estudios. Para ello, en su puesto cuentan con multitud de propuestas que van desde postres hasta objetos decorativos, libros e incluso el sorteo de un lacón, para el que cualquiera puede participar por un euro. Todo lo ofertado, además, está hecho a mano por los propios estudiantes (o estaba en sus estanterías, como los libros), que explicaron que, pese a la ilusión por comenzar a llenar la caja fuerte, la misión aún "va un poco mal" debido a la escasez de gente. Sin embargo, y como el resto de participantes, ponen su mirada en el fin de semana. "No perdemos la ilusión. Tenemos aún tiempo por delante", concluyeron.