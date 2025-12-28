Comer pote por solo 4,5 euros: el local de Grado donde el cocido sabe a gloria y hay colas para comprar

Pote por solo 4,5 euros. Los hay de berzas y de otros tipos, según el día de la semana, pero el precio se mantiene estable. Las raciones son abundantes y se cuida con mimo la elaboración. Muchos de los asiduos clientes son personas mayores o gente que vive sola y eso motiva a los dueños de este popular establecimiento de Grado a no subir lo que se paga pese al incremento del coste de las materias primas y a dar igualmente la mayor calidad en las elaboraciones.

La ración de pote de berzas sale por 4,5 euros, igual que la de cocidos de garbanzos, lentejas u otras preparaciones en un establecimiento en el que siempre se ven colas y que cuenta con diversas especialidades y pollería. Se encuentra en la calle Cimadevilla, en la capital moscona, y es un punto de venta de comida para llevar llamado "La Xana", que fue pionero en su sector ya hace años y cuenta con la segunda generación de la familia al frente.

Primero, segundo y postre

Comer un primero, un segundo y un postre puede salir por algo más de diez euros en este lugar de Grado que hace comida casera y de calidad, según atestiguan los usuarios que soon clientes fieles desde hace años. Hay elaboraciones de mayor precio según los ingredientes que lleven, pero disponen de muchos platos por 4,5 euros: además del pote y los cocidos, tienen ese precio los guisantes con jamón, la menestra, los fritos de coliflor, la tortilla rellena y otros según el día de la semana.

Colas en el local, en una imagen de archivo. / LNE

Por poco más, 5 euros, uno puede llevarse raciones como la de patatas guisadas con costilla o criollo con patatas, y los postres son también deliciosos y económicos, con frixuelos rellenos por 1,50 o tarta de la abuela por 3,50 euros.