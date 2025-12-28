Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

Comer pote por solo 4,5 euros: el local de Grado donde el cocido sabe a gloria y hay colas para comprar

Raciones abundantes y calidad de la materia prima distinguen a un local que fue pionero y tiene al frente a la segunda generación familiar

Un pote de berzas.

Un pote de berzas. / LNE

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Pote por solo 4,5 euros. Los hay de berzas y de otros tipos, según el día de la semana, pero el precio se mantiene estable. Las raciones son abundantes y se cuida con mimo la elaboración. Muchos de los asiduos clientes son personas mayores o gente que vive sola y eso motiva a los dueños de este popular establecimiento de Grado a no subir lo que se paga pese al incremento del coste de las materias primas y a dar igualmente la mayor calidad en las elaboraciones.

La ración de pote de berzas sale por 4,5 euros, igual que la de cocidos de garbanzos, lentejas u otras preparaciones en un establecimiento en el que siempre se ven colas y que cuenta con diversas especialidades y pollería. Se encuentra en la calle Cimadevilla, en la capital moscona, y es un punto de venta de comida para llevar llamado "La Xana", que fue pionero en su sector ya hace años y cuenta con la segunda generación de la familia al frente.

Primero, segundo y postre

Comer un primero, un segundo y un postre puede salir por algo más de diez euros en este lugar de Grado que hace comida casera y de calidad, según atestiguan los usuarios que soon clientes fieles desde hace años. Hay elaboraciones de mayor precio según los ingredientes que lleven, pero disponen de muchos platos por 4,5 euros: además del pote y los cocidos, tienen ese precio los guisantes con jamón, la menestra, los fritos de coliflor, la tortilla rellena y otros según el día de la semana.

Colas en el local, en una imagen de archivo.

Colas en el local, en una imagen de archivo. / LNE

Por poco más, 5 euros, uno puede llevarse raciones como la de patatas guisadas con costilla o criollo con patatas, y los postres son también deliciosos y económicos, con frixuelos rellenos por 1,50 o tarta de la abuela por 3,50 euros.

TEMAS

  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  3. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  4. El Oviedo cierra la llegada del delantero uruguayo Thiago Borbas, que llega desde Brasil
  5. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  6. Tradicional encuentro navideño de la generación del 98 del Codema
  7. El precedente asturiano del lío con el Gordo en Villamanín: el quiosquero condenado por vender papeletas sin validez del número de la lotería que tocó
  8. Colas en Lidl para hacerse con las zapatillas deportivas más baratas del mercado: disponible en todas las tallas por menos de 10 euros

Emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol veigueño: "Todos conocen su ingente labor"

Emotivo homenaje a Raúl Villanueva, un histórico del fútbol veigueño: "Todos conocen su ingente labor"

Sorpresa por la aparición de una joven foca gris en la ría de Villaviciosa: "Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya"

Sorpresa por la aparición de una joven foca gris en la ría de Villaviciosa: "Estaba a lo suyo, comiendo con mucha hambre una buena pieza de raya"

Cesan a un concejal de Jaén por un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas

Cesan a un concejal de Jaén por un vídeo entonando cánticos machistas y sexistas

El festín de una foca gris en la ría de Villaviciosa

"En Llanera importas tú": la felicitación navideña en vídeo con los deseos del gobierno local para 2026

"En Llanera importas tú": la felicitación navideña en vídeo con los deseos del gobierno local para 2026

La industria, colgando de un hilo eléctrico: las carencias de la red energética son el mayor freno (y a Asturias le afectan mucho)

La industria, colgando de un hilo eléctrico: las carencias de la red energética son el mayor freno (y a Asturias le afectan mucho)

Sorprendente "cambiazo" de Mafalda en Oviedo: un monigote sustituye a la emblemática estatua

Sorprendente "cambiazo" de Mafalda en Oviedo: un monigote sustituye a la emblemática estatua
Tracking Pixel Contents