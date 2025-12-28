Cordelia Pickford dibuja el "skyline" de Grado: la artista pinta el perfil de la villa moscona alineando algunos de sus edificios más destacados

"Skyline" es un término inglés que literalmente se puede traducir como "línea de cielo". Lo constituyen los edificios más altos de un lugar, que dibujan un perfil destacado normalmente de una gran ciudad. Pero las localidades más pequeñas también pueden tener el suyo, adaptando el concepto a la composición que conforman los elementos patrimoniales más sobresalientes de un pueblo. Y Grado tiene uno, como otros muchos rincones del Principado, gracias a las ilustraciones de la artista Cordelia Pickford, reunidas en un libro que lleva por título "Cuaderno de viaje por Asturias", con textos de Pablo Fraile. En el caso de la villa moscona, su arquitectura indiana ha llamado la atención de la autora junto a otros inmuebles que son seña de identidad local.

Panorámica personal de la villa

Conforman la composición que ha creado para Grado el Palacio Miranda-Valdecarzana, sede de la Casa de Cultura, la Capilla de los Dolores, el palacete de El Capitolio, el Ayuntamiento y su edificio anexo, la iglesia parroquial y el quiosco de la música. Al mostrarlos con su singular estilo de pintar, juntos, dibujados uno al lado del otro, ha logrado una panorámica personal de la capital del concejo que llama a visitarla a quien no la conozca. Podría haber otros elementos en la composición, pero el formato también es limitado y la artista ha de elegir entre todo lo que ha visto al visitar la localidad.

"En el caso de Grado, como en el de Colombres también, las casas de indianos son maravillosas para ilustrar, por sus colores, su historia y su estética tan diferenciada", explica Pickford preguntada por cómo se desarrolló la creación sobre la villa.

La obra de Pickford sobre Grado. / C. P.

"El proceso creativo tanto para este ‘skyline’ como en el resto de la colección, comienza con una fase de investigación que incluye visitar el sitio, y sobre todo contar con la ayuda de mi editora Ana Roza para repasar los monumentos, edificios, lugares que ilustro, para que no se me olvide nada importante", indica. Dibuja a mano, usando tinta, digitalizando luego las ilustraciones para este caso del libro.

Pickford nació en Inglaterra en 1995, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Llanes. "Viajo mucho, pero soy del oriente asturiano y, por tanto, conozco muy bien esta zona. Pero con este proyecto empecé a descubrir también el centro y sobre todo el occidente, que apenas lo conocía. Y me llevé la sorpresa de que lo que podría haber sido un proyecto más monótono y repetitivo, gracias a la gran variedad que hay en el Principado a nivel paisajístico, cultural y arquitectónico, dio lugar a una colección muy variada pero unificada por el concepto de ‘Asturias", señala.

Orden geográfico y temático

La artista ha trabajado así por toda la región y buscado "una estructura y un orden, tanto a nivel geográfico, para tratar de representar de la manera más equilibrada posible todo el Principado, como a nivel temático: costa, interior, arquitectura prerrománica, industria minera, faros, monumentos religiosos, ríos, montaña, folclore, gastronomía, cultura, historia…", destaca sobre todo lo que se ve en el libro, editado por "Delallama Editorial".

Señala que los "skylines" o perfiles de concejos son ilustraciones que no buscan un resultado realista, "sino un collage lineal, en tinta, de los lugares más emblemáticos de cada zona". En cualquier caso, en el de Grado, como seguramente ocurra con los de otras zonas, ha logrado una obra de altura que perfila el patrimonio del que más orgullosos están los moscones.