El mercadillo navideño será itinerante en Grado: "Queremos que permita dinamizar diferentes zonas de la villa"

Una oportunidad para darse a conocer y para dar un tirón a las ventas aprovechando las fiestas de Navidad. Así ven los participantes en el mercadillo navideño de Grado lo que fue este evento que se celebró por primera vez en la ubicación de la plaza del Ayuntamiento con una veintena de puestos. Se inauguró el viernes y se clausuró ayer, domingo, con buenas impresiones entre quienes acudieron con sus productos.

La ubicación elegida este año (el pasado estuvo en el parque de Arriba) y la afluencia de público, especialmente el sábado y en la mañana del domingo, cuando hay mercado semanal, fueron los aspectos positivos destacados por los vendedores. Entre los que se mostraron satisfechos tras este fin de semana se encontraban los responsables de Cervezas Asgaya, una cervecera artesanal y ecológica: Andrés Morales explicó que "hubo bastante afluencia y se notó en las ventas".

Cosméticos naturales

Frente a Asgaya se encontraba el puesto de La Vaqueira, el negocio de Vanessa Lorences, que comercia con productos cosméticos naturales que ella misma realiza. Mediante la cosecha de sus plantas y las colmenas que posee, fabrica ungüentos antiinflamatorios y cicatrizantes, jabones de miel, labiales y todo tipo de cosméticos. Con la mente puesta en ampliar su presencia en Asturias, destacó que, mercadillos navideños como el de Grado son "una gran oportunidad para darse a conocer", especialmente el domingo, día en el que "hay mayor presencia de clientes de otras partes de Asturias".

Otro de los puestos participantes fue Encuadernaciones Teresa, a cargo de Teresa Fernández, quien realiza a mano libretas, blocs de notas, álbumes e incluso fundas para "e-books" con diseños novedosos y dinámicos. Para la artesana, el fin de semana en la carpa de la plaza de Ayuntamiento ha sido una experiencia positiva, "no para tirar muchos cohetes", si bien matizó que "la gente respondió".

Rosquillas de anís y los suspiros de La Triunfante

Por su parte, Pilar López, del puesto de La Triunfante,señaló que la venta de dulces y galletas fue positiva durante el fin de semana. "El sábado fue para nosotros un día normal, pero hoy (por ayer) está todo mucho más animado", señaló López, quien aventuró que, al coincidir con el mercado semanal "ha generado más movimiento".

Respecto a la iniciativa municipal, López declaró que "siempre es bueno dar a conocer al comercio local" y que, este año, la decisión de cambiar la ubicación "ha sido todo un acierto". Durante estos días, López explicó que, entre los productos más solicitados en su puesto destacaron las rosquillas de anís y los suspiros: "Es lo que más triunfa", confesó, aunque indicó que, coincidiendo con la Navidad, ha aumentado la popularidad de sus revoltijos de Reyes, con dulces pensados para los más pequeños.

Perros en adopción

Otro punto que estuvo presente en el mercadillo fue el de la Protectora de Animales de Grado, que acudió con un puesto de productos donados por voluntarios para recaudar fondos que se destinarán a alimento, medicinas y ropa para los perros y gatos acogidos. "Lo que más se necesita en el día a día es el alimento", destacó Lucía Fernández, voluntaria de la protectora y quien estuvo al cargo del puesto.

Además de vender los productos ofertados, se dedicó a difundir la labor de la protectora y las diferentes formas de colaboración, como la donación de productos básicos, la participación en paseos o la aportación de dinero. Además, también contó con un cartel en el que se mostraban algunos de los animales que siguen buscando una familia y un hogar en el que pasar esta Navidad y las siguientes.

El comercio, motor del municipio

En cuanto al Ayuntamiento de Grado, la teniente de alcalde y concejala de Comercio, Cristina Leiza, mostró la satisfacción del equipo de gobierno ante dos días, el sábado y el domingo, que tuvieron más afluencia tras un viernes con menos clientes debido a la ola de frío. Además, respecto a la nueva ubicación, que acaparó elogios entre los comerciantes, Leiza señaló que, tras estar el pasado año en el parque de Arriba y este en la plaza del Ayuntamiento, el próximo año se ubicará en la plaza Indalecio Corugedo, en la zona de La Blanca. "Buscamos que el mercadillo permita dinamizar diferentes zonas de la villa", concretó Leiza.

Por otro lado, la edil también celebró la gran participación de comercios, puesto que en un principio estaban previstos trece puestos que debieron ser ampliados hasta los 18 tras la alta demanda. "No podemos tener más que una valoración positiva de estos mercadillos. Estamos muy contentos", declaró Leiza, que añadió: "Queremos agradecer a los comerciantes y a los hosteleros la colaboración para llevar a cabo estas iniciativas. Son el motor del concejo y estaremos siempre disponibles para ellos", señaló.