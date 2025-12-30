Fin de temporada de las "Rutas saludables" de Grado, con diplomas a los participantes que más realizaron durante el año

Fin de la temporada de las "Rutas saludables" del Grupo Montañero Moscón. El colectivo celebró un acto en la Casa de Cultura con este motivo durante el que se pudo disfrutar de un pase de fotos de lo que han sido las actividades de este año en este programa de salidas para conocer el concejo de Grado, realizar ejercicio y a la vez promover una iniciativa que permite socializar a los vecinos.

También se hizo entrega de unos diplomas a aquellas personas que han realizado mayor número de rutas y después tuvo lugar un pincheo para tener la oportunidad de conversar y desearse un buen Año Nuevo.

"Amistades que luego se mantienen"

Las "Rutas saludables" que se desarrollan con colaboración municipal son caminatas en comunidad que suelen salir todos los jueves de cada semana a lo largo del año. Los grupos suelen ser de 35 o 40 personas en una iniciativa que lleva ya varios años de andadura y que tiene una gran aceptación ciudadana.

Público asistente al acto en el salón de la Casa de Cultura. / G.M. M.

La actividad es buena para la salud, hace posible conocer zonas del municpio a las que tal vez de otro modo no se iría, y además se hace en compañía, conversando y "forjando amistades" que luego se mantienen al margen de esta iniciativa.