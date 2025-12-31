Estefanía Fernández y Marco García ganan la San Silvestre de Grado: estos son todos los clasificados en los primeros puestos de la prueba moscona
La cita tuvo un año más una gran participación, con 355 corredores en las distintas categorías
Grado celebró este martes la tradicional carrera de San Silvestre en sus diferentes categorías con una notable participación -355 corredores- y con el ambiente festivo que rodea a esta prueba deportiva. Los ganadores absolutos fueron Estefanía Fernández Menéndez y Marco García Brandido. En masculina quedaron segundo y tercero Mario Lazcano Gil y Francisco José García García. En femenina, el segundo y tercer lugar en el podio lo obtuvieron Érika Pérez Toro y Vanesa Díaz Fanjul.
El que sigue es el listado de los tres primeros clasificados por categorías en la popular cita de fin de año.
Alevín femenino
- Violeta Covadonga Alonso Fernández
- Marina Fernández Fernández
- Lía González Suárez
Alevín masculino
- Pelayo Álvarez Martínez
- Leo Granda Rodrígues
- Jorge Rodríguez Calleja
Cadete femenino
- Carmen Pérez Pérez
- Sofía Álvarez Fernández
- Hachimi Iman
Cadete masculino
- Mario Lazcano Gil
- César Rodríguez Blanco
- Mateo López Fernández
Juvenil femenino
- Sara Álvarez Fernández
- Sara Miranda García
- Inés Menéndez González
Juvenil masculino
- Diego Suárez Álvarez
- Jaime Fernández Alonso
- Iker Menéndez Alonso
Mini benjamín femenino
- Lola Fresco González
- Lis Fontelos Álvarez
- Inés González Díaz
Mini benjamín masculino
- Adrián Álvarez Martínez
- Nico Cabal Granda
- Denis Tronco Gerasimov
Benjamín femenino
- Sara Fernández González
- Inés de la Fuente Rodríguez
- Mané González López
Benjamín masculino
- Alejandro Álvarez Guisasola
- Daniel García Arías
- Juan Nuez González
Senior femenino
- Estefanía Fernández Menéndez
- Erika Pérez Toro
- Cristina Rodríguez Martín
Senior masculino
- Marco García Brandido
- Francisco José García García
- Saad Noufir Halyba
Veterano femenino
- Vanesa Díaz Fanjul
- Soraya García Álvarez
- Lidia García Roldán
Veterano masculino
- Pablo Pravia Fernández
- Borja Cuendias Álvarez
- Ramses Prieto Álvarez
En Grado hubo también San Silvestre en piragua, con 45 participantes, y en bicicleta, con 12. De este modo, si se añaden estos números a la de los corredores (355) resulta un total de 412 participantes como global de todas las pruebas.
