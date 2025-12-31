Estefanía Fernández y Marco García ganan la San Silvestre de Grado: estos son todos los clasificados en los primeros puestos de la prueba moscona

Grado celebró este martes la tradicional carrera de San Silvestre en sus diferentes categorías con una notable participación -355 corredores- y con el ambiente festivo que rodea a esta prueba deportiva. Los ganadores absolutos fueron Estefanía Fernández Menéndez y Marco García Brandido. En masculina quedaron segundo y tercero Mario Lazcano Gil y Francisco José García García. En femenina, el segundo y tercer lugar en el podio lo obtuvieron Érika Pérez Toro y Vanesa Díaz Fanjul.

El que sigue es el listado de los tres primeros clasificados por categorías en la popular cita de fin de año.

Alevín femenino

Violeta Covadonga Alonso Fernández Marina Fernández Fernández Lía González Suárez

Alevín masculino

Pelayo Álvarez Martínez Leo Granda Rodrígues Jorge Rodríguez Calleja

Cadete femenino

Carmen Pérez Pérez Sofía Álvarez Fernández Hachimi Iman

Cadete masculino

Mario Lazcano Gil César Rodríguez Blanco Mateo López Fernández

Juvenil femenino

Sara Álvarez Fernández Sara Miranda García Inés Menéndez González

Juvenil masculino

Diego Suárez Álvarez Jaime Fernández Alonso Iker Menéndez Alonso

Mini benjamín femenino

Lola Fresco González Lis Fontelos Álvarez Inés González Díaz

Mini benjamín masculino

Adrián Álvarez Martínez Nico Cabal Granda Denis Tronco Gerasimov

Benjamín femenino

Sara Fernández González Inés de la Fuente Rodríguez Mané González López

Benjamín masculino

Alejandro Álvarez Guisasola Daniel García Arías Juan Nuez González

Senior femenino

Estefanía Fernández Menéndez Erika Pérez Toro Cristina Rodríguez Martín

Senior masculino

Marco García Brandido Francisco José García García Saad Noufir Halyba

Veterano femenino

Vanesa Díaz Fanjul Soraya García Álvarez Lidia García Roldán

Veterano masculino

Pablo Pravia Fernández Borja Cuendias Álvarez Ramses Prieto Álvarez

En Grado hubo también San Silvestre en piragua, con 45 participantes, y en bicicleta, con 12. De este modo, si se añaden estos números a la de los corredores (355) resulta un total de 412 participantes como global de todas las pruebas.