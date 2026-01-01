Grado suena bien en el inicio de año: este es el concierto de música asturiana que acoge la Casa de la Cultura
Un total de 14 agrupaciones actuarán en la IX Xuntaza "Los Sones de la Navidá asturiana"
La Casa de la Cultura de Grado acoge este viernes, día 2, un concierto que ya se va haciendo tradicional en el inicio de año. La IX Xuntaza "Los Sones de la Navidá asturiana" congregará a un total de 14 formaciones en una sesión musical tradicional que comenzará a las 19.00 horas, y que repasará los temas más conocidos del acervo regional.
Pasarán por el escenario Andecha Folclor d'Uviéu, Arduríu, L'Artusu ,El Corriellu la Pandorga, Escontra'l Raigañu, la Escuela de Música Municipal de Grau, La Flor de Grau, el Grupu Etnográficu L’Oriente, Ladio Vallina (La Ifrera, Samartín del Rei Aurelio), Muyeres por Grau, Soi panderetera, Trebeyu, Vezos Astures y Xeitu (Ambás, Dolfu y Ramsés).
Orgnaizan la actividad el Archivo de la Tradición Oral de Ambás y la Concejalía de Cultura de Grado, en una nueva cita con la tradición musical para comenzar el 2026 con buen ritmo.
