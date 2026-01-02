Grado trasladará el archivo municipal a la nueva sede durante el primer trimestre del año

El Archivo municipal de Grado estará en su nueva sede en el primer trimestre de este año. La fecha exacta depende del tiempo que finalmente lleve trasladar todos los fondos con el orden que requiere una operación de estas características, pero en principio se prevé que para el mes de febrero puedan estar en las instalaciones frente al Ayuntamiento, donde se ha rehabilitado una antigua casa que ahora acogerá este servicio.

La obra del edificio del futuro archivo, en la casa que en su planta inferior tuvo durante muchos años el comercio Novedades Nadalina, ya está terminada. Ahora resta iniciar el traslado de fondos del archivo, que si no hay cambios, comenzará tras estas fiestas, aproximadamente a mediados de enero.

El Archivo municipal de Grado lleva años ubicado en un edificio de alquiler en la plaza General Ponte. El Ayuntamiento adquirió hace un tiempo el inmueble situado frente a la Casa Consistorial que tiene acceso desde la plaza y también por su parte trasera, que linda con la capilla de los Dolores, con la finalidad de rehabilitarlo como sede del servicio, que estará así más cerca de las principales dependencias municipales.

La adjudicación de las obras se cerró con un presupuesto de 231.724,54 euros, y la restauración ha conservado la galería característica de este inmueble. Se han mantenido también los accesos, uno desde la plaza del Ayuntamiento a la planta baja, y el trasero desde el área más cercana a la capilla de los Dolores. El proyecto que se ha llevado a cabo para la rehabilitación incluyó la previsión de que "tanto el acceso del edificio como las zonas comunes de este sean accesibles a personas con movilidad reducida".