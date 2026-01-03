Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Areces recuerda al joven Adrián Pola con el memorial que lleva su nombre y que alcanzó su décimo tercera edición en Grado

La cita se celebró con un encuentro de categoría infantil en el polideportivo moscón entre el equipo anfitrión y el Oviedo Roller H.C.

Foto oficial previa al inicio de encuentro del memorial, en el polideportivo de Grado.

Foto oficial previa al inicio de encuentro del memorial, en el polideportivo de Grado. / C. P. A.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El hockey sobre patines no olvida a Adrián Alonso Rodríguez, deportista conocido como Adrián Pola, fallecido a los 19 años cuando era jugador del Club Patín Areces de Grado. La entidad moscona ha vuelto a recordarle a través del memorial que lleva su nombre y que se celebró esste viernes con un encuentro en la categoría infantil que disputaron en el polideportivo municipal el equipo anfitrión, el Areces, y el Oviedo Roller H.C.

Valores del deporte

Este año el Memorial Adrián Pola ha llegado a su décimo tercera edición, consolidado como una "cita destacada dentro del calendario deportivo local, manteniendo vivo el recuerdo de Adrián Pola y fomentando los valores del deporte base entre los más jóvenes", destaca el club moscón.

La jornada sirvió también para poner en valor el trabajo de cantera y el compromiso con el hockey sobre patines en Asturias, señalan los responsables del Areces que un año más ha homenajeado la memoria del joven, que perdió la vida en un accidente a finales de 2011 en León.

