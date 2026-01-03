El Areces recuerda al joven Adrián Pola con el memorial que lleva su nombre y que alcanzó su décimo tercera edición en Grado
La cita se celebró con un encuentro de categoría infantil en el polideportivo moscón entre el equipo anfitrión y el Oviedo Roller H.C.
El hockey sobre patines no olvida a Adrián Alonso Rodríguez, deportista conocido como Adrián Pola, fallecido a los 19 años cuando era jugador del Club Patín Areces de Grado. La entidad moscona ha vuelto a recordarle a través del memorial que lleva su nombre y que se celebró esste viernes con un encuentro en la categoría infantil que disputaron en el polideportivo municipal el equipo anfitrión, el Areces, y el Oviedo Roller H.C.
Valores del deporte
Este año el Memorial Adrián Pola ha llegado a su décimo tercera edición, consolidado como una "cita destacada dentro del calendario deportivo local, manteniendo vivo el recuerdo de Adrián Pola y fomentando los valores del deporte base entre los más jóvenes", destaca el club moscón.
La jornada sirvió también para poner en valor el trabajo de cantera y el compromiso con el hockey sobre patines en Asturias, señalan los responsables del Areces que un año más ha homenajeado la memoria del joven, que perdió la vida en un accidente a finales de 2011 en León.
