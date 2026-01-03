La Navidad más asturiana resuena en Grado: así fue la xuntanza musical en la Casa de Cultura
La cita se consolida bajo la organización del Archivo de la Tradición Oral de Ambás y la colaboración del Ayuntamiento
J. M. A.
La Casa de la Cultura de Grado vibró este viernes con la mejor música del país gracias a un concierto que ya es tradición para iniciar el año en la capital moscona. La IX Xuntaza «Los Sones de la Navidá asturiana» reunió a numerosas formaciones y solistas en una sesión de alta calidad que hizo las delicias del público asistente.
El cartel estaba compuesto por Andecha Folclor d’Uviéu, Arduríu, L’Artusu ,El Corriellu la Pandorga, Escontra’l Raigañu, la Escuela de Música de Grau, La Flor de Grau, el Grupu Etnográficu L’Oriente, Ladio Vallina, Muyeres por Grau, Soi panderetera, Trebeyu, Vezos Astures y Xeitu.
La actividad está organizada por el Archivo de la Tradición Oral de Ambás y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Grado.
