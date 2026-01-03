Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

La Navidad más asturiana resuena en Grado: así fue la xuntanza musical en la Casa de Cultura

La cita se consolida bajo la organización del Archivo de la Tradición Oral de Ambás y la colaboración del Ayuntamiento

El concierto de sones de Navidad.

El concierto de sones de Navidad. / A. G.

J. M. A.

La Casa de la Cultura de Grado vibró este viernes con la mejor música del país gracias a un concierto que ya es tradición para iniciar el año en la capital moscona. La IX Xuntaza «Los Sones de la Navidá asturiana» reunió a numerosas formaciones y solistas en una sesión de alta calidad que hizo las delicias del público asistente.

Un momento del concierto.

Un momento del concierto. / A. G.

El cartel estaba compuesto por Andecha Folclor d’Uviéu, Arduríu, L’Artusu ,El Corriellu la Pandorga, Escontra’l Raigañu, la Escuela de Música de Grau, La Flor de Grau, el Grupu Etnográficu L’Oriente, Ladio Vallina, Muyeres por Grau, Soi panderetera, Trebeyu, Vezos Astures y Xeitu.

El recital en la Casa de la Cultura de Grado

El recital en la Casa de la Cultura de Grado / A. G.

 La actividad está organizada por el Archivo de la Tradición Oral de Ambás y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura de Grado.

TEMAS

  1. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  2. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  3. La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
  4. Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
  5. Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
  6. Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
  7. Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
  8. Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias

Rebeca Velasco, directora del Coro Joven de Gijón: "Cantar pop o rock coral es tan difícil como alguna música renacentista"

Rebeca Velasco, directora del Coro Joven de Gijón: "Cantar pop o rock coral es tan difícil como alguna música renacentista"

Asturias recibió en noviembre más viajeros que en 2024, pero hubo menos pernoctaciones

Asturias recibió en noviembre más viajeros que en 2024, pero hubo menos pernoctaciones

La tira y afloja del sábado, 3 de enero de 2026

La tira y afloja del sábado, 3 de enero de 2026

Agenda: qué hacer hoy sábado 3 de enero en Asturias

Agenda: qué hacer hoy sábado 3 de enero en Asturias

Cuento de Navidad (7)

Se necesitan fontaneros

Ventajas de la gripe aceptada

Un arca de Noé

Tracking Pixel Contents