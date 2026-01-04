Comunicado urgente de los Reyes Magos a los niños y niñas de Grado: "Estad atentos por si hay cambios en la cabalgata debido al mal tiempo"
Sus Majestades recorrerán las calles a partir de las 18.00 horas y, si no fuera posible por el temporal, irían directamente a El Frontón
Comunicado urgente de los Reyes Magos a los niños y niñas de Grado. Se dirigen a las familias para trasladar que si hace muy mal tiempo y eso dificulta el desarrollo de la cabalgata, los Magos esperarán a los más pequeños directamente en El Frontón en vez de hacer el recorrido por las calles.
En todo caso, habrá que esperar a la tarde de este 5 de enero para ver si el cielo respeta y no hay inclemencias para decidir si los Reyes hacen el trayecto previsto o no. El Ayuntamiento de Grado avanza que comunicará rápidamente los cambios si los hubiera.
A continuación, se reproduce íntegro el comunicado de los Reyes Magos a los moscones.
"Sepan cuantos el presente vieren y oyeren que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, movidos por su deseo de cumplir fielmente con la tradición y llevar alegría a grandes y pequeños, hacen saber al vecindario lo siguiente:
En principio, y si el tiempo así lo consiente, la Cabalgata de Sus Majestades se celebrará según lo previsto, recorriendo las calles anunciadas para regocijo de todos, con salida a las 18.00 del polideportivo.
No obstante, si por inclemencias del cielo o causas mayores no fuere posible realizar dicho recorrido, Sus Majestades acudirán igualmente a la cita con el pueblo, celebrándose la recepción real en El Frontón, donde habrá animación para niños y niñas, así como chocolate caliente, para templar los cuerpos y alegrar los corazones.
En caso de que se produjera cualquier cambio y no pudiera realizarse la cabalgata por el itinerario señalado, se informará a través de las redes sociales, comunicándose que Sus Majestades se dirigirán directamente a El Frontón.
Rogamos a todos permanezcan atentos a dichos avisos y reciban este mensaje con la confianza de que Sus Majestades harán cuanto esté en su mano por no faltar a tan señalada ocasión.
Dado en Oriente, en la víspera de la Epifanía del Señor.
Sus Majestades
👑Melchor, 👑Gaspar y 👑Baltasar"
- Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
- El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
- El frío, la lluvia y la amenaza de nieve obligan a adelantar la salida de la cabalgata de Reyes en Oviedo
- Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
- Esto es lo que cobrarán los profesores asturianos al empezar a percibir la subida salarial que arrancaron al Principado tras las huelgas
- En peligro los dos mayores programas de blindados de Indra en Asturias, tras admitir el Supremo un recurso de Santa Bárbara
- Los asturianos no temen a la borrasca 'Francis': 'Es el tiempo que toca en enero; veremos a los Reyes Magos aunque nieve
- Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la 'nevadona' que la Aemet prevé para Reyes