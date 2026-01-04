Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comunicado urgente de los Reyes Magos a los niños y niñas de Grado: "Estad atentos por si hay cambios en la cabalgata debido al mal tiempo"

Sus Majestades recorrerán las calles a partir de las 18.00 horas y, si no fuera posible por el temporal, irían directamente a El Frontón

Los Reyes, el año pasado, en El Frontón.

Los Reyes, el año pasado, en El Frontón. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Comunicado urgente de los Reyes Magos a los niños y niñas de Grado. Se dirigen a las familias para trasladar que si hace muy mal tiempo y eso dificulta el desarrollo de la cabalgata, los Magos esperarán a los más pequeños directamente en El Frontón en vez de hacer el recorrido por las calles.

En todo caso, habrá que esperar a la tarde de este 5 de enero para ver si el cielo respeta y no hay inclemencias para decidir si los Reyes hacen el trayecto previsto o no. El Ayuntamiento de Grado avanza que comunicará rápidamente los cambios si los hubiera.

A continuación, se reproduce íntegro el comunicado de los Reyes Magos a los moscones.

"Sepan cuantos el presente vieren y oyeren que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, movidos por su deseo de cumplir fielmente con la tradición y llevar alegría a grandes y pequeños, hacen saber al vecindario lo siguiente:

En principio, y si el tiempo así lo consiente, la Cabalgata de Sus Majestades se celebrará según lo previsto, recorriendo las calles anunciadas para regocijo de todos, con salida a las 18.00 del polideportivo.

No obstante, si por inclemencias del cielo o causas mayores no fuere posible realizar dicho recorrido, Sus Majestades acudirán igualmente a la cita con el pueblo, celebrándose la recepción real en El Frontón, donde habrá animación para niños y niñas, así como chocolate caliente, para templar los cuerpos y alegrar los corazones.

En caso de que se produjera cualquier cambio y no pudiera realizarse la cabalgata por el itinerario señalado, se informará a través de las redes sociales, comunicándose que Sus Majestades se dirigirán directamente a El Frontón.

Rogamos a todos permanezcan atentos a dichos avisos y reciban este mensaje con la confianza de que Sus Majestades harán cuanto esté en su mano por no faltar a tan señalada ocasión.

Dado en Oriente, en la víspera de la Epifanía del Señor.

Sus Majestades

👑Melchor, 👑Gaspar y 👑Baltasar"

TEMAS

