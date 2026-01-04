Grado modifica el día para la recogida de muebles de este mes al coincidir con el de Reyes
El servicio se prestará el 13 de enero
El día de Reyes, este 6 de enero, coincide con la fecha que correspondería a la recogida semanal de muebles en Grado, por lo que no habrá en esta jornada.
El servicio se prestará el martes siguiente, 13 de enero, cuando se recogerán este tipo de residuos voluminosos, informa el Ayuntamiento, que ha publicado un bando para hacer esta comunicación a los vecinos.
