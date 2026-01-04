Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia SuizaPrimer nacimientoNochevieja GijónSubidas precios 2026Presupuestos AsturiasTemporal de nieve en Asturias
instagramlinkedin

Todo listo para la cabalgata de Grado: este es el recorrido que harán los Reyes Magos hasta El Frontón, donde habrá una chocolatada

La comitiva real parte este 5 de enero del polideportivo municipal a las 18.00 horas

Una de las carrozas reales en la cabalgata del año pasado.

Una de las carrozas reales en la cabalgata del año pasado. / P. T.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Melchor, Gaspar y Baltasar están ya camino de Grado y llegarán puntuales a su cita del 5 enero para la cabalgata por las calles de la villa. La comitiva saldrá a las 18.00 horas del polideportivo municipal y seguirá por Fernando Villabella, El Bolao, calle Asturias, Cimadevilla, Plaza General Ponte, Manuel Pedregal, Parque de abajo y Parque de Arriba (Frontón).

La recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas tendrá lugar en El Frontón tras la cabalgata y en este mismo lugar se celebrará el fin de fiesta con una gran chocolatada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Colapsados todos los accesos al mayor centro comercial de Asturias por los encargos a los Reyes Magos: la caravana ya afecta a la autovía
  2. El temporal que amenaza con cubrir de blanco media Asturias, explicado por el delegado de la Aemet en la región: 'Es el día de Reyes para el que se espera mayor cantidad de nieve
  3. Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
  4. Un 'gafe' que dura trece años: el centenario chalé de Figaredo (Mieres) no encuentra un proyecto para volver a tener uso
  5. Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
  6. La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: 'Me trataron de loco
  7. Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
  8. Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo

Todo listo para la cabalgata de Grado: este es el recorrido que harán los Reyes Magos hasta El Frontón, donde habrá una chocolatada

Todo listo para la cabalgata de Grado: este es el recorrido que harán los Reyes Magos hasta El Frontón, donde habrá una chocolatada

Agenda: qué hacer hoy domingo 4 de enero en Asturias

Agenda: qué hacer hoy domingo 4 de enero en Asturias

Crónicas gijonesas: El primer frontón

Crónicas gijonesas: El primer frontón

Otro paso en una dirección

El péndulo se mueve

Es tiempo de vivir y de soñar y de creer

Apelación a la convivencia

¿Ser o no ser feminista?

Tracking Pixel Contents