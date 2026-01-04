Todo listo para la cabalgata de Grado: este es el recorrido que harán los Reyes Magos hasta El Frontón, donde habrá una chocolatada
La comitiva real parte este 5 de enero del polideportivo municipal a las 18.00 horas
Melchor, Gaspar y Baltasar están ya camino de Grado y llegarán puntuales a su cita del 5 enero para la cabalgata por las calles de la villa. La comitiva saldrá a las 18.00 horas del polideportivo municipal y seguirá por Fernando Villabella, El Bolao, calle Asturias, Cimadevilla, Plaza General Ponte, Manuel Pedregal, Parque de abajo y Parque de Arriba (Frontón).
La recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas tendrá lugar en El Frontón tras la cabalgata y en este mismo lugar se celebrará el fin de fiesta con una gran chocolatada.
