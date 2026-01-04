El pueblo de los roscones, a tope: así se ven las elaboraciones que salen por cientos de las confiterías de la villa más dulce

Es la "villa dulce" durante todo el año por su tradición confitera y su concentración de pastelerías en el centro urbano. Y cuando llegan estas fechas Grado es también el pueblo de los roscones, porque salen por cientos de los obradores de los distintos establecimientos y hasta ellos se llega gente no solo de la comarca sino de todos los puntos de Asturias para comprar una de estas especialidades.

Calidad suprema y precio asequible

Su calidad extraordinaria hace que se vendan miles cada año en las fechas previas a Reyes y además hay otro dato destacable: los precios nunca se han disparado y se mantienen asequibles.

Roscones, en un escaparate de una confitería de Grado, este domingo. / P. T.

Se venden al peso y se paga por tanto en función de lo que dicte la báscula, pero lo cierto es que los precios son económicos y más aún teniendo en cuenta la calidad suprema que se ofrece. Por poner un ejemplo, una pieza que dé para unas cinco o seis raciones puede salir por unos doce o trece euros. El que prueba los roscones de Grado repite y, de hecho, año tras año las familias vuelven a su establecimiento de confianza para encargar la pieza o para ver si queda alguno extra para llevarse.

La demanda es tan alta que, alguna de las confiterías, en los días fuertes de la campaña, se dedica casi exclusivamente a los roscones, que requieren de toda su dedicación para poder dar abasto con los encargos que reciben.

Roscones en un expositor de una confitería de Grado, este domingo. / P. T.

Las elaboraciones disponibles son a gusto del consumidor o de quién lo haya encargado. Los hay de hojaldre o bollo, rellenos de almendra, nata, y adornado con merengues y frutas confitadas varias, además de las típicas coronas de papel y el mensaje que advierte de que quién se encuentre la faba en su trozo queda emplazado a pagar el roscón del año que viene. El que, por contra, encuentre la figurita, será coronado como rey.

Roscones en una vitrina de una pastelería moscona, este domingo. / P. T.

El que encuentre la faba, paga

En algunas confiterías, el roscón lleva una pequeña tarjeta en la que se puede leer el texto que cuenta esta tradición y que dice así:

"He aquí el Roscón de Reyes, tradición de un gran banquete en el cual hay dos sorpresas para los que tengan suerte. En él hay, muy bien ocultas, un haba y una figura; el que lo vaya a cortar hágalo sin travesura. Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba, o a lo mejor la figura. Si es el haba lo encontrado, este roscón pagarás, mas si es la figura, coronado y Rey serás".