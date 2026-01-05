David Montoya, vendedor de ajos que lleva 35 años en el mercado de Grado: "Me compran porque siempre doy calidad"
Un clásico de la cita moscona, su puesto llama la atención en la plaza junto a La Muyerina y tiene la variedad morada de las Pedroñeras
María Jesús Ceñal y José Luis Fernández González fueron hasta 2024 los vendedores más veteranos del mercado dominical de Grado. Tuvieron puesto de legumbres durante casi 40 años que, tras su jubilación, en 2024, dejaron en manos de otra pareja, Celia Vallina y Diego Dávila. Carmen Toro Inés, que vende sobre todo fruta, es actualmente la más antigua en la cita moscona, con cerca de medio siglo de trayectoria. Con ella, las queseras de La Borbolla o de Ca Sancho (Ana e Isabel García de la primera y Marta Fernández de la segunda, que lleva hoy con Xel Díaz), o Candi Aparicio, que comercializa productos de la huerta, son algunos de los habituales de los domingos de la plaza, donde empezaron a acudir hace muchos años con sus progenitores y hoy son segunda generación al frente. Entre los clásicos se cuenta también David Montoya Jiménez, que lleva nada menos que 35 años trayendo sus ajos a la villa y cuya presencia es parte del paisaje consolidado del gran evento comercial de la capital moscona. "La gente me compra porque siempre vendo calidad", destaca con la simpatía y bondad que le caracteriza y que también le han hecho conocido entre la clientela.
Al lado de La Muyerina
Nunca le falta una sonrisa ni una palabra amable. Y no pasa desapercibido: su puesto llama la atención por su ubicación, junto a la escultura de La Muyerina, por la gran exposición de riestras de ajos que despliega, y por el carisma de David Montoya, que atiende y explica con todo detalle lo que se pregunte sobre el producto que tiene.
Tiene ajos de Zamora y de Cuenca. En este último caso, el ajo morado de las Pedroñeras, variedad autóctona manchega con IGP y que es, a su entender, el mejor de España. ¿Cómo distingue él un ajo bueno? "Pues al verlo, que tenga calibre, que esté duro, con sabor, color, que te aguante", indica.
David Montoya es asturiano que vive en Pravia, aunque "soy carbayón", comenta. Para él, el mercado de Grado es el mejor junto con el de Gijón. Y de eso sabe un rato, porque lleva 41 años por los de toda Asturias, la mayoría de ellos vendiendo ajos y buena parte, 35, acudiendo sin faltar al dominical de la villa moscona.
