La nieve cubre varios pueblos de Grado: así se ven Tolinas y Las Villas con el gran manto blanco que deja la borrasca Francis
Mañana de Reyes con nevada y estampas de postal, sin incidencias hasta el momento
La nieve ha cubierto varios pueblos del municipio de Grado y deja blancas estampas en este día de Reyes. En el caso de localidades a cierta altitud, como Tolinas o Las Villas, hay capas espesas, aunque de momento no ha provocado incidencias más allá del intenso frío que ha traído esta borrasca Francis.
La vista de Las Villas desde la carretera ofrece panorámicas de una de las zonas rurales más hermosas del concejo con un manto blanco, una imagen de postal que han inmortalizado algunos vecinos de este pueblo que está a unos 600 metros de altitud. A un poco más, a unos 700, se localiza Tolinas, donde la nevada también ha sido considerable, según puede comprobarse en las imágenes que acompañan a estas líneas.
Aviso de la AEMET
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó un aviso amarillo por nevada que permanecerá activo hoy y que afecta al centro de la región, el Suroccidente, la Cordillera y los Picos. El aviso se activó con un pronóstico de nevadas que podría dejar acumulaciones de hasta 10 centímetros con una cota de nieve de entre 500 y 700 metros de altitud. Con estas previsiones, el Gobierno de Asturias desplegaba ayer todos los medios previstos en el Plan de Vialidad Invernal 2025-2026 para garantizar la seguridad en la red de carreteras del Principado ante la llegada del temporal y minimizar las incidencias derivadas del episodio de meteorología adversa.
