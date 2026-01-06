La nieve cubre varios pueblos de Grado: así se ven Tolinas y Las Villas con el gran manto blanco que deja la borrasca Francis

La nieve ha cubierto varios pueblos del municipio de Grado y deja blancas estampas en este día de Reyes. En el caso de localidades a cierta altitud, como Tolinas o Las Villas, hay capas espesas, aunque de momento no ha provocado incidencias más allá del intenso frío que ha traído esta borrasca Francis.

La vista de Las Villas desde la carretera ofrece panorámicas de una de las zonas rurales más hermosas del concejo con un manto blanco, una imagen de postal que han inmortalizado algunos vecinos de este pueblo que está a unos 600 metros de altitud. A un poco más, a unos 700, se localiza Tolinas, donde la nevada también ha sido considerable, según puede comprobarse en las imágenes que acompañan a estas líneas.

