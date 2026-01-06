Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Grado y Muros de Nalón
El fuego calcinó inmuebles en ambos municipios y obligó a movilizar efectivos de varios parques y en los dos casos se ha trabajado durante horas para evitar la propagación a edificios anexos
La noche de Reyes se saldó con una intensa tarea para los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que tuvieron que actuar en dos incendios urbanos registrados en viviendas de Grado y Muros de Nalón, con importantes daños materiales.
En Grado, el incendio se declaró en la calle Valentín Andrés y afectó a tres edificaciones: el fuego calcinó una casa y una construcción anexa y causó daños en el tejado de un tercer inmueble. El aviso llegó al 112 a las 23.43 horas del lunes, alertando de que estaba ardiendo la chimenea y la galería de una vivienda.
Hasta la zona se movilizaron bomberos con base en los parques de Grado, Proaza, Pravia y La Morgal, que se desplazaron con tres autobombas forestales, una autobomba urbana y la autoescalera. Cuando llegaron, el fuego ya había alcanzado el tejado de dos edificaciones y los efectivos continuaron después con labores de refrigeración y desescombro.
Ya de madrugada, en Muros de Nalón, se recibió un segundo aviso a las 1.16 horas por un incendio en el tejado de un edificio de tres alturas y de madera en la plaza Marqués. El inmueble acabó calcinado y llegó a colapsar en su interior, según la información facilitada por el SEPA.
En este segundo siniestro se activó a efectivos de los parques de Avilés, Pravia y Proaza, con un amplio despliegue de medios: tres autobombas forestales, dos vehículos de primera salida, autoescalera, vehículo nodriza y furgón multisocorro. Los bomberos se centraron en confinar el fuego y evitar que se extendiera a las edificaciones anexas, y también permanecieron en la zona realizando refrigeración y desescombro. En ambos incendios, la sala del 112 informó a la Guardia Civil y al SAMU.
